Ветеринарные справки на мясо подделывали в СКО

Прокуроры Северо-Казахстанской области выявили серьезные нарушения в сфере ветеринарии, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу надзорного органа.

"Ветеринарные службы вопреки требованиям Закона "О ветеринарии" нарушали порядок выдачи ветеринарных документов и вакцинации животных, не в полном объеме производили диагностические исследования крупного рогатого скота. Установлены факты подделки ветеринарных документов (ветеринарные справки на мясную продукцию и акты вакцинации), по ним начато 4 досудебных расследования по статье 385 Уголовного кодекса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что акиматами районов в нарушение требований ветеринарных правил не обеспечивалось надлежащее содержание скотомогильников.

В тоже время, по данным прокуратуры, продолжается практика убоя животных в частном подворье, а не в специальных пунктах.

24 должностных лица, в том числе руководителя управления ветеринарии, привлекли к дисциплинарной ответственности.

"Разработан комплексный План по устранению допущенных нарушений и улучшению ситуации в этой сфере. Уполномоченные органы ориентированы на привлечение к административной ответственности за убой животных в неустановленных местах", - добавили в прокуратуре Северо-Казахстанской области.