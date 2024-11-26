Входной билет в новую реальность

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Гульмира Кенжебалина, ведущий научный сотрудник Президентского центра Республики Казахстан, кандидат филологических наук

Главный тренд нашего времени – все меняется слишком быстро. И за этим «быстро» мы все чаще не успеваем

Появление в ноябре 2022 года на рынке чат-бота ChatGPT сделало искусственный интеллект доступным каждому, и это только начало. Геном человека можно редактировать, уже в следующем году в небоподнимется первая партия летающихавтомобилей, а с учетом темпов научно-технического прогресса совсем не за горами и колонизация Марса.

Как отметил в своем Послании народу Казахстана 2 сентября 2024 года Президент Республики Казахстан К.К.Токаев, «фундаментальные сдвиги сегодня происходят в мире. В условиях экономических, политических, климатических и множества других вызовов глобального и регионального масштаба нам приходится параллельно решать огромное количество как текущих, так и стратегических задач».

Согласно докладу Всемирного экономического форума, к 2025 году новые технологии уничтожат 85 млн рабочих мест и создадут взамен 97 млн новых. При этом новые рабочие места будут появляться значительно медленнее, чем ожидалось раньше, а старые начнут исчезать быстрее. В Казахстане 52 % рабочих мест в будущем подвержено высокому или значительному риску автоматизации (в ОЭСР средний показатель равен 47 %). И это кардинально изменит структуру трудового рынка.

«Технологии будут систематически менять наше понимание того, что значит быть человеком, что значит быть в социуме и что значит заниматься политикой… Мы действительно проходим через сдвиг парадигмы. Она замечательная всем тем, что нам даёт, но одновременно ведёт и к ненадёжности существующих структур, которые теряют свою ценность и значение…», –констатируют ученые.

Мы вступили в эпоху «Четвертой технологической революции», и человек теперь управляет машинами, интеллект которых усиливается в экспоненциальной прогрессии. ИИ приносит колоссальную выгоду, но важно развивать этические и безопасные практики его использования.

Не случайно Глава государства дал поручение Правительству: «Казахстан должен стать страной, где широко применяется искусственный интеллект и развиваются цифровые технологии…В следующем году в Астане нужно запустить Национальный центр искусственного интеллекта, который будет открыт для школьников, студентов, исследователей, предпринимателей».

Технологическим вызовам сегодня сможет противостоять не просто Человек Разумный (Homosapiens), а Человек Обучающийся (Homoeducandus). Поэтому вопросы образования и науки являются для нашего государства приоритетными.

Согласно Международному рейтингу конкурентоспособности(2022), Казахстан совершил прорыв по показателю «Затраты на образование», за год перейдя с 62-го места на 33-е. В 2022 году расходы на образование из государственного бюджета составили 4,5 трлн тенге, что вдвое больше, чем в 2018 году.

В ответ на изменения, когда новое вторгается в нашу жизнь буквально каждый день, в рамках реализации Послания Президента РК К.К.Токаева народу Казахстана от 1 сентября 2020 года «Казахстан в новой реальности: время действий» 8 июля 2021 году утверждена Концепция обучения в течение всей жизни (непрерывное образование). Особое внимание непрерывному образованию уделяется и в Концепции развития высшего образования и науки в Республике Казахстан на 2023-2029 годы.

Учиться всем, всю жизнь, и от мала до велика. В контексте прогнозируемой футурологами грядущей конкуренции между людьми и машинами, которые не болеют, не устают, не опаздывают и не конфликтуют с начальством (по крайней мере, пока…), непрерывное обучение является основой социального-экономического благополучия каждой отдельной личности и ключевым фактором успешной адаптации человеческой цивилизации в новую реальность.

Актуальны и формальное (вузы,ТиПО) и неформальное (семинары, курсы, тренинги) обучение. Если хорошее фундаментальное образование формирует профессиональную базу и мировоззрение, научное и системное мышление, то краткосрочное онлайн или оффлайн обучение обладает преимуществом более оперативно реагировать на изменения в мире. Такие платформы, как Coursera, edX, Udemy и другие, предлагают курсы по самому широкому и востребованному рынком труда спектру направлений. Таким образом, оба формата прекрасно дополняют друг друга. Но надо помнить, что рынок есть рынок, в том числе и образовательный. И критически относиться к выбору его услуг.

Бесконечность изменений (сингулярность) в новой реальности требует принципиально иного образования. Конвергентного. Когда эпоха запоминания знаний об окружающем мире сменяется эпохой понимания его целостности и взаимосвязанности. Для этого в учебные дисциплины интегрируются научные знания и NBIC-технологии (нанотехнологии, биотехнологии, информационные и когнитивные технологии).

При этом, поскольку даже самые актуальные знания устаревают с огромной скоростью, жизненно важное значение на современном рынке труда имеют Metaskills – универсальные навыки высшего порядка–способность быстро учиться и переучиваться, эмоциональный интеллект, критическое мышление, креативность, гибкость, проактивность и ответственность.

«Сила нации заключена в людях, в их здоровье и глубоких знаниях», – подчеркнул Глава государства.

Быть образованными востребованным в новойреальности – значит обладать адаптивностьюк постоянным переменам, честно трудиться, строить профессиональную карьеру,быть финансовограмотным и стабильным в цифровом мире, сохранив в себе человечность, национальные, культурные и семейные ценности. Это непростой и трудоемкий выбор. Но другого пути у нас просто нет.

#Образование #наука

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