Видео с полицейским, укрывшим зрителя футбольного матча от дождя, завирусилось в сети

Боец СОБР признался, что ему приятно осознавать, что сделал доброе дело и принес пользу человеку, передает Kazpravda.kz

Фото: Polisia.kz

В Семее на стадионе «Спартак» один из болельщиков запечатлел на видео трогательный момент, как полицейский во время ливня укрыл мужчину в инвалидном кресле от дождя навесом, который придерживал рукой.

Героем ролика оказался боец спецподразделения СОБР, стоящий на охране общественного порядка во время футбольного матча.

Он отметил, что приятно осознавать, что сделал доброе дело и принес пользу человеку.