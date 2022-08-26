Видеть, думать, говорить

В Восточном Казахстане в обучении казахскому языку используют лучшие, проверенные временем методики.

В этом году десятки учителей казахского языка в русскоязычных классах прошли полугодовые курсы на базе Восточно-Казахстанского госуниверситета им. С. Аманжолова. Как рассказала кандидат педагогических наук, ассоциированный профессор Сауле Садыкова, перед ними стояла задача передать слушателям объемный материал в довольно сжатые сроки.

За основу взяли технологию УДЕ – укрупнение дидактических единиц, известную еще с 1960-х годов. Ее автор – именитый педагог, академик Пюрвя Эрдниев. Он первым предложил объединять родственные темы или такие, которые связаны друг с другом, и давать учебный материал блоками. Ученый видел, что в мире идет лавинообразное нарастание объема знаний. Появляется все больше материала, в котором необходимо разбираться, а подходы, когда темы изучаются неделями, а то и месяцами, не меняются. У детей, да и учителей стали отмечать серьезную перегрузку. Требовались новые идеи.

Методика УДЕ была задумана конкретно под уроки математики. Однако ее быстро переняли и учителя других дисциплин, в том числе гуманитарных. По словам профессора Сауле Садыковой, педагоги убедились, что подача материала «крупным планом» дает отличный эффект.

– Методика вошла в число лучших XX века, – отметила профессор. – В преподавании казахского языка можно, например, применять таблицы-матрицы, сравнительные, контрастные таблицы, охватывающие сразу несколько тем.

Сауле Турсыновна вместе с научным руководителем, линг­вистом Фаузией Оразбаевой разработали блоки для одновре­менной подачи схожих тем в лексике, грамматике, фонетике. Вот один из примеров в фонетике: в казахском языке есть специфический звук i, который часто путают с и. И в то же время есть масса слов с буквой и: ине – иголка, әрине – безусловно, конечно. Здесь после н слышится и.

– Такие нюансы, как звуки i, и, ә, мы подаем одновременно в виде таблицы, чтобы у студентов сложилось понимание, – рассказала профессор. – Студент видит подобранные слова, анализирует, думает, слышит, проговаривает. Психологи доказали, что запоминание идет лучше, если присутствует визуализация, если есть наглядность. Во-первых, запоминается зрительно, а во-вторых, когда нужно, возникает ассоциация, ребята легче вспоминают слова. Затем мы отрабатываем тему фонетически, то есть проговариваем.

Самая сложная часть в освое­нии любого языка – это грамматика. Даже если зазубрить тысячи слов, но не знать, как их связать друг с другом, тебя никто не поймет. В казахском языке семь падежей, а в русском – шесть. При этом школьники и студенты всегда ориентируются на свой родной язык, часто путаются в окончаниях. Одна из распространенных ошибок – использование направительно-дательного падежа барыс септік вместо местного падежа жатыс септік и наоборот. В помощь изучающим казахский язык профессор предложила наглядную таблицу с падежами и соответствующими окончания­ми. Все перед глазами. Ребята смотрят, запоминают, дальше отрабатывают в упражнениях.

Эффективных технологий, по словам кандидата педагоги­ческих наук, много. На нагляднос­ти и включении разных видов памяти – аудио-, визуальной, механической – основана методика, например, Виктора Шаталова. Украинский педагог в свое время показал, что любой раздел любой дисциплины, как точной, так и гуманитарной, можно представить в виде простых схем с ключевыми словами, формулами и выводами. В обучении казахскому она замечательно работает, был бы только творческий подход у самого педагога.

– И в школе, и в вузе эффективными являются игровая технология Германа Селевко, метод проблемного обучения Мирзы Махмутова, – отметила профессор. – Сейчас широко применяется компьютерная технология – студенты с удовольствием работают по ней индивидуально и в группе. Учителя казахского языка, которые прошли в нашем университете курсы повышения, на ура оценили метод укрупнения дидактических единиц, особенно молодые педагоги.

Как заключила Сауле Садыкова, сейчас практически нет ребят, которые бы ленились осваивать государственный язык. У молодых людей есть четкое понимание, что знание казахского в Казахстане – это необходимость и преимущество в профессиональной сфере.