Статьи
Видеть, думать, говорить
Галина Вологодская

В Восточном Казахстане в обучении казахскому языку используют лучшие, проверенные временем методики.

В этом году десятки учителей казахского языка в русскоязычных классах прошли полугодовые курсы на базе Восточно-Казахстанского госуниверситета им. С. Аманжолова. Как рассказала кандидат педагогических наук, ассоциированный профессор Сауле Садыкова, перед ними стояла задача передать слушателям объемный материал в довольно сжатые сроки.

За основу взяли технологию УДЕ – укрупнение дидактических единиц, известную еще с 1960-х годов. Ее автор – именитый педагог, академик Пюрвя Эрдниев. Он первым предложил объединять родственные темы или такие, которые связаны друг с другом, и давать учебный материал блоками. Ученый видел, что в мире идет лавинообразное нарастание объема знаний. Появляется все больше материала, в котором необходимо разбираться, а подходы, когда темы изучаются неделями, а то и месяцами, не меняются. У детей, да и учителей стали отмечать серьезную перегрузку. Требовались новые идеи.

Методика УДЕ была задумана конкретно под уроки математики. Однако ее быстро переняли и учителя других дисциплин, в том числе гуманитарных. По словам профессора Сауле Садыковой, педагоги убедились, что подача материала «крупным планом» дает отличный эффект.

– Методика вошла в число лучших XX века, – отметила профессор. – В преподавании казахского языка можно, например, применять таблицы-матрицы, сравнительные, контрастные таблицы, охватывающие сразу несколько тем.

Сауле Турсыновна вместе с научным руководителем, линг­вистом Фаузией Оразбаевой разработали блоки для одновре­менной подачи схожих тем в лексике, грамматике, фонетике. Вот один из примеров в фонетике: в казахском языке есть специфический звук i, который часто путают с и. И в то же время есть масса слов с буквой и: ине – иголка, әрине – безусловно, конечно. Здесь после н слышится и.

– Такие нюансы, как звуки i, и, ә, мы подаем одновременно в виде таблицы, чтобы у студентов сложилось понимание, – рассказала профессор. – Студент видит подобранные слова, анализирует, думает, слышит, проговаривает. Психологи доказали, что запоминание идет лучше, если присутствует визуализация, если есть наглядность. Во-первых, запоминается зрительно, а во-вторых, когда нужно, возникает ассоциация, ребята легче вспоминают слова. Затем мы отрабатываем тему фонетически, то есть проговариваем.

Самая сложная часть в освое­нии любого языка – это грамматика. Даже если зазубрить тысячи слов, но не знать, как их связать друг с другом, тебя никто не поймет. В казахском языке семь падежей, а в русском – шесть. При этом школьники и студенты всегда ориентируются на свой родной язык, часто путаются в окончаниях. Одна из распространенных ошибок – использование направительно-дательного падежа барыс септік вместо местного падежа жатыс септік и наоборот. В помощь изучающим казахский язык профессор предложила наглядную таблицу с падежами и соответствующими окончания­ми. Все перед глазами. Ребята смотрят, запоминают, дальше отрабатывают в упражнениях.

Эффективных технологий, по словам кандидата педагоги­ческих наук, много. На нагляднос­ти и включении разных видов памяти – аудио-, визуальной, механической – основана методика, например, Виктора Шаталова. Украинский педагог в свое время показал, что любой раздел любой дисциплины, как точной, так и гуманитарной, можно представить в виде простых схем с ключевыми словами, формулами и выводами. В обучении казахскому она замечательно работает, был бы только творческий подход у самого педагога.

– И в школе, и в вузе эффективными являются игровая технология Германа Селевко, метод проблемного обучения Мирзы Махмутова, – отметила профессор. – Сейчас широко применяется компьютерная технология – студенты с удовольствием работают по ней индивидуально и в группе. Учителя казахского языка, которые прошли в нашем университете курсы повышения, на ура оценили метод укрупнения дидактических единиц, особенно молодые педагоги.

Как заключила Сауле Садыкова, сейчас практически нет ребят, которые бы ленились осваивать государственный язык. У молодых людей есть четкое понимание, что знание казахского в Казахстане – это необходимость и преимущество в профессиональной сфере.

Популярное

Все
Мухтар Ауэзов пионер казахстанского футбола?
Медиаграмотность – наше все в информационном океане современности
История преодоления: как труд поднимает на ноги
Почему Икара и безработного не волнуют цены на авиабилеты
Спидкубинг в Казахстане набирает обороты: об этом свидетельствуют результаты недавнего чемпионата Азии
Казахстанские специалисты выявили в архивах Венгрии документы, проливающие свет на малоизвестные страницы нашей истории
Укреплять продовольственную безопасность в Казахстане следует комплексно: эксперт
Барышня-боярышня
Куа-Куа и сувениры
Мчал по острову поезд
Людмила Рудакова: жизнь в танце
Идеи хорошие, а дело хромает
Хватит ли зимой тепла Петропавловску, и нужно ли запасаться электро­обогревателями?
И смех, и слезы, и любовь
Заветы Учителя нации
Видеть, думать, говорить
Скандальное интервью посла Украины в Казахстане прокомментировал Совет АНК
Минтруда представило проект Социального кодекса РК
Реформа строительной отрасли: что предлагают в Правительстве Казахстана
Металлический штырь вытащили из головы ребенка акмолинские врачи
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 20 августа
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 19 августа
Полиция начала проверку в Назарбаев Университете
Тест для родителей на определение готовности ребенка к школе
Токаев выразил соболезнования Эрдогану
Солдат-срочник умер на заставе в Атырауской области
Почему психолог назвал пациентку зажравшейся
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 21 августа
Казахстанское кино хорошо представлено в мире. Но у нас есть извечная проблема – прокат
Республиканская августовская конференция прошла в Казахстане
Нет оснований для пессимистических прогнозов в отношении сотрудничества Казахстана и России – Токаев
Труп 23-летнего парня нашли на территории шахты в Акмолинской области
О чем пишут на заборах разных стран?
Тайга и степь, древность и современность, этническая кухня и народные ремесла – такой туризм развивают в Риддере
Спецоперация в Усть-Каменогорске: изъяты наркотики на 65 млн тенге
Какие школы и когда перейдут на пятидневку в Казахстане
Убил знакомого из-за сообщения в WhatsApp житель Нур-Султана
"Квартет" юных разбойников с ножом избивал и грабил прохожих в Алматы
Изнасилование 11-летнего мальчика расследуют в Алматы
Опубликован список обладателей образовательных грантов
Закутанного в целлофан мужчину обнаружили во дворе дома в Экибастузе
Тела женщины с детьми нашли в квартире в Алматы: о страшных криках рассказали соседи
Льготное дизтопливо для уборки урожая перепродавали предприниматели в Казахстане
МВД начал рассылать казахстанцам SMS с предупреждениями
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 августа
Пропавшая в Костанайской области 5-летняя девочка найдена мертвой
Дворец на разграбление
На рассылку о новом локдауне с 1 сентября ответили в Минздраве
Казахстан начнет экспортировать мясо в Саудовскую Аравию
На какую поддержку может рассчитывать женщина с ребенком в Казахстане
Долговая яма кредитных товариществ Казахстана
Неожиданный прогноз по коронавирусу дали в Минздраве Казахстана
Стратегия пересборки университетов Казахстана: реальность и возможности
16-летняя девочка-сирота выбросилась из окна 10-го этажа после изнасилования в Павлодаре
На 5 лет посадили супругов за призывы присоединить часть Казахстана к России
Экосистема инноваций

Читайте также

Статьи
Ищи работу на ярмарке
Статьи
С казахским по жизни
Статьи
Заветы Учителя нации
Статьи
И смех, и слезы, и любовь

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]