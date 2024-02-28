Виновата стихия? Общество 28 февраля 2024 г. 1:30 29 Елена Ульянкина Карагандинские ветераны-горняки считают, что взрыв на шахте им. Костенко вызвало природное явление. фото из архива "КП" Ветераны шахтерского труда внимательно следят за ситуацией вокруг угольных предприятий Карагандинского региона и реагируют на каждое событие. Они знакомы с выводами правительственной комиссии, которая расследовала причины аварии на шахте им. Костенко. Она случилась в октябре 2023 года и унесла жизни 46 горняков. Комиссия заключила, что пожар в лаве и взрыв возникли из-за возгорания метана, причиной которого послужила искра от трущихся элементов конвейера. А опасный газ выделился из нижележащего угольного пласта. – Мы это заключение комиссии не опровергаем. Однако у нас, как у специалистов с большим опытом, есть свое мнение, – отметил ветеран шахтерского труда, горный инженер Виктор Чайка. – Мы считаем, что причиной взрыва на шахте имени Костенко мог послужить внезапный суфлярный выброс метана из нижележащего пласта под воздействием высокой сейсмической активности. Если говорить просто, то произошло смещение горных пород, образовалась щель, в которую пошел огромный объем метана и взорвался. То есть это природное явление. Человек им еще не научился управлять. Вместе с тем, по мнению Виктора Яковлевича, часть вины в гибели горняков лежит на работодателе. Компания «АрселорМиттал Темиртау», которой до декабря 2023 года принадлежали угольные предприятия, мало внимания уделяла промбезопасности, охране труда и дегазации шахт. Инвестиции сюда были недостаточными. Эти и другие аргументы почетный шахтер Казахстана Виктор Чайка изложил в письме и 16 февраля отправил его в Генеральную прокуратуру РК, прокуратуру Карагандинской области и Уполномоченному по правам человека при Президенте РК. «Компания «АМТ» нарушала требования Трудового кодекса РК, не отражая в коллективном договоре целевые расходы на безопасность и охрану труда, – указано, в частности, в обращении. – Фактические расходы АО «АМТ» в период с 2001 по 2009 год на охрану труда составили 7,8% к себестоимости добычи угля вместо необходимых 25–30%. При этом нарушались нормативы численности подземных рабочих». Мнение Виктора Чайки поддерживают ветеран шахтерского труда Алтай Толеубаев и бывший главный инженер ПО «Карагандауголь» Кабдыгали Оспанов. Они считают, что компетентные органы должны проверить версию о суфлярно-сейсмической причине аварии на шахте им. Костенко. – Если эксперты подтвердят мою версию, то будет основание освободить невиновных людей, – заключил ветеран-шахтер Виктор Чайка. #взрыв #комиссия #Караганда #мнение #ветераны #заключение #шахта #горняки #Костенко