Виновата стихия?

Ветераны шахтерского труда внимательно следят за ситуа­цией вокруг угольных предприятий Карагандинского региона и реагируют на каж­дое событие. Они знакомы с выводами правительственной комиссии, которая расследовала причины аварии на шахте им. Костенко. Она случилась в октябре 2023 года и унесла жизни 46 горняков. Комиссия заключила, что пожар в лаве и взрыв возникли из-за возгорания метана, причиной которого послужила искра от трущихся элементов конвейера. А опас­ный газ выделился из нижележащего угольного пласта.

– Мы это заключение комиссии не опровергаем. Однако у нас, как у специалистов с большим опытом, есть свое мнение, – отметил ветеран шахтерского труда, горный инженер Виктор Чайка. – Мы считаем, что причиной взрыва на шахте имени Костенко мог послужить внезапный суфлярный выброс метана из нижележащего плас­та под воздействием высокой сейсмической активности. Если говорить просто, то произошло смещение горных пород, образовалась щель, в которую пошел огромный объем метана и взорвался. То есть это природное явление. Человек им еще не научился управлять.

Вместе с тем, по мнению Виктора Яковлевича, часть вины в гибели горняков лежит на работодателе. Компания «АрселорМиттал Темиртау», которой до декабря 2023 года принадлежали угольные предприятия, мало внимания уделяла промбезопас­ности, охране труда и дегазации шахт. Инвестиции сюда были недостаточными.

Эти и другие аргументы почетный шахтер Казахстана Виктор Чайка изложил в письме и 16 февраля отправил его в Генеральную прокуратуру РК, прокуратуру Карагандинской области и Уполномоченному по правам человека при Президенте РК.

«Компания «АМТ» нарушала требования Трудового кодекса РК, не отражая в коллективном договоре целевые расходы на безопасность и охрану труда, – указано, в частности, в обращении. – Фактические расходы АО «АМТ» в период с 2001 по 2009 год на охрану труда сос­тавили 7,8% к себестоимости добычи угля вместо необходимых 25–30%. При этом нарушались нормативы численности подземных рабочих».

Мнение Виктора Чайки поддерживают ветеран шахтерского труда Алтай Толеубаев и бывший главный инженер ПО «Карагандауголь» Кабдыгали Оспанов. Они считают, что компетентные органы должны проверить версию о суфлярно-сейсмической причине аварии на шахте им. Костенко.

– Если эксперты подтвердят мою версию, то будет основание освободить невиновных людей, – заключил ветеран-шахтер Виктор Чайка.