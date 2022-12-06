Виновато дерево

На днях в селе Панфилово Талгарского района из-за падения дерева на газопровод случилась авария в газовых сетях. Без голубого топлива и, соответственно, отопления остались жильцы около 5 тыс. домов в селах Туздыбастау, Гульдала, Панфилово, а также микрорайона «Нұршашқан» города Алматы.

На место ЧП сразу прибыли работники ТОО «Тауекел-Н-Алгабас», обслуживающего данные газовые сети. Восстановительные работы длились несколько часов, затем было отрегулировано давление газа в трубе и поэтапно осуществлена подача газа в жилые массивы.

Как говорится, беда не приходит одна. Как назло, в эти же дни из-за большой нагрузки на электросети случилось аварийное отключение транс­форматорной подстанции в селе Панфилово. Отрезанным от голубого топлива сельчанам пришлось не только померз­нуть, но и сидеть в домах без света и воды – сгорел водяной насос на скважине.

Но вот электрики, газовщики и сотрудники ГКП «Талгар су» ликвидировали последствия аварий, с соблюдением норм безопасности восстановили подачу населению тепла, газа и света. По оценкам специалис­тов, всему виной – сгнившее дерево, упавшее и повредившее газовую трубу. Как выяснилось, местные жители не раз обращались к властям с просьбами вырубить сухостой. Однако воз и ныне там.

Теперь же, после инцидента, коммунальные службы проведут ревизию зеленых насаж­дений, растущих вдоль трасс магистральных газопроводов. Об этом сообщил пресс-секретарь акима Алматинской области Галымурат Жукел. Соответствующее поручение дано акимам районов. В случае необходимос­ти будет сделана санитарная обрезка усохших и прогнивших деревьев.

Остается добавить, что решилась проблема и в селах Жамбылского района Алматинской области, где, как мы недавно сообщали, без тепла остались жильцы сотен домов. Здесь из-за низкого давления газа в трубах из строя вышли газовые отопительные котлы. Как сообщили коммунальщики, из-за резкого похолодания в газопроводе замерз конденсат, образовались ледяные пробки.

За три дня представители газоснабжающей компании восстановили подачу голубого топлива в дома сельчан в полном объеме.