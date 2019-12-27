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Виновные понесут строгое наказание – Токаев о крушении самолета Bek Air
Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе самолета компании Bek Air в Алматинской области, передает Kazpravda.kz.   

"Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших граждан при падении самолета около Алматы сегодня утром, 27 декабря. Пострадавшим будет оказана помощь. Создана правительственная комиссия во главе с А.Маминым. Все виновные понесут строгое наказание в соответствии с законом", – написал Глава государства в Twitter.

Напомним, самолет авиакомпании Bek Air упал за пределами аэродрома в Алматинской области, на борту было 95 пассажиров. 

По информации МИИР РК, произошло столкновение самолета с двухэтажным строением. На момент публикации новости известно о 9 погибших.

"27 декабря 2019 года в 07:22 рейс №Z2100 авиакомпании Бэк эйр по направлению Алматы - Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. Незамедлительно начались спасательные работы, возгорание не произошло", – сообщили в пресс-службе МИИР РК.

По данным МВД РК, создан оперативный штаб, работает горячая линия: 8 (7172)53-32-84; ДЧС Алматинской области: 8 (7282) 22-02-13, 22-02-18; ДЧС г.Нур-Султан: 8 (7172) 24-52-12, 24- 51-71, 24-51-47.

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