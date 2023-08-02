Казахстанские ремесленники попросили поддержки у МИИР

Одной из таких мер может стать организация специальных ярмарок по выходным дням.

Фото пресс-службы МИИР РК

Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Динара Щеглова провела личный прием граждан, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

На встречу с заместителем руководителя МИИР РК записались жители Астаны, Алматы и Караганды. Вопросы заявителей касались поддержки развития малого бизнеса, получения жилья и ЖКХ.

Так, предприниматель З. Жуманова попросила обратить внимание на необходимость поддержки государства в вопросах объединения казахстанских ремесленников и организации специальных ярмарок по выходным дням. Это могло бы стать хорошим механизмом государственной помощи развитию ремесленничества и подспорьем для казахстанских мастеров, живущих за счет рукоделия, творчества и производства изделий ручной работы.

Алматинка Г. Утебалиева обратилась с просьбой отремонтировать кровлю многоквартирного жилого дома на основании гарантийных обязательств подрядной организации после капитального ремонта в рамках Государственной программы жилищно-коммунального развития «Нұрлы жер».

Г. Абенова из Караганды сообщила, что стоит в очереди на жилье как инвалид 1 группы с 2018 года. Женщина попросила оказать содействие в получении квартиры. С таким же вопросом обратился О. Әбдірайым, который встал в очередь еще в 2012 году.

По данным пресс-службы, всем заявителям дан ответ с разъяснениями возможности получения государственных мер поддержки. По вопросу ремонта кровли МЖД предоставлена информация о том, что уведомление о необходимости устранения выявленных замечании уже направлено в адрес подрядной организации. В МИИР разъяснили, что если подрядчик не выполнит обязательств, местным исполнительным органом будет подано исковое заявление в суд.