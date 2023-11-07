Вице-министров назначили в Министерстве культуры и информации РК

Постановлением правительства Кадиров Данияр Рамазанович, Искаков Канат Жумабаевич, Кочетов Евгений Дмитриевич и Жудебаев Арман Адильханович назначены на должности вице-министров культуры и информации. Куранбек Сарсен Абайулы освобожден от должности вице-министра культуры и спорта в связи с переходом на другую работу. Об этом сообщила пресс-служба правительства, передает Kazpravda.kz .

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Вице-министром культуры и информации назначен Данияр Кадиров.

Родился в 1975 году в г. Алматы. Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби.

Трудовую деятельность начал в 1999 году с должности ведущего специалиста департамента средств массовой информации Министерства культуры, информации и общественного согласия РК.

В 2000-2004 гг. занимал различные должности в структуре Министерства культуры РК.

В 2004-2005 гг. — заместитель директора департамента молодежной политики; начальник управления молодежных и социальных программ МОН РК.

В 2005-2007 гг. — заместитель акима Степногорска.

В 2007 году работал заведующим сектором отдела госконтроля и организационной работы администрации президента РК.

В 2007-2013 гг. — советник-посланник посольства РК в Монголии.

В 2013-2015 гг. — советник-посланник посольства РК в Туркменистане.

В 2015-2019 гг. — исполнительный директор в ОЮЛ «Ассоциация операторов телерадиовещания РК».

С 2019 по 2022 гг. был заместителем заведующего отделом по контролю за рассмотрением обращений администрации президента РК.

С 2022 г. по настоящее время — вице-министр информации и общественного развития РК.

Вице-министром культуры и информации назначен Канат Искаков.

Родился в 1982 году в Шымкенте. Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби и Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова.

Трудовую деятельность начал в 2005 году ведущим специалистом Государственного фонда развития молодежной политики г. Алматы.

Работал в различных государственных структурах, в том числе в Мажилисе Парламента РК, секретариате Государственного секретаря РК, администрации президента РК, в Центре стратегических разработок и анализа администрации президента РК.

В 2012-2021 годы занимал должность заведующего сектором пресс-службы Администрации Президента РК.

В 2021-2023 — председатель Комитета информации Министерства информации и общественного развития РК.

С января 2023 по настоящее время — вице-министр информации и общественного развития РК.

Вице-министром культуры и информации назначен Евгений Кочетов.

Родился в 1988 году в Астане. Окончил Казахский гуманитарный юридический университет, Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова.

С 2009 по 2013 гг. был советником, экспертом, консультантом МК «Жас Отан» и различных структурных подразделений центрального аппарата НДП «Нұр Отан».

В разные годы работал в коммерческих структурах.

В 2016 году назначен руководителем проекта видеопортала Kaztube.kz АО «Казконтент».

С 2016 по 2017 гг. — директор Службы центральных коммуникаций Министерства информации и коммуникаций РК.

В 2017-2018 гг. — председатель правления АО «Казконтент».

В 2018-2019 гг. — заместитель директора Института стратегических инициатив партии «Нұр Отан».

2019-2020 гг. — советник председателя правления НАО Казахстанский институт общественного развития «Рухани Жаңғыру».

2020-2023 гг. — генеральный директор Корпоративного фонда «Медиа дамыту қоры».

С 2023 по настоящее время — вице-министр информации и общественного развития РК.

Вице-министром культуры и информации назначен Арман Жудебаев.

Родился в 1986 году в Алматинской области. Окончил Казахскую национальную консерваторию им. Курмангазы.

Трудовую деятельность начал в 2006 году с должности артиста-инструменталиста ГККП «Алматы әуендері».

2007-2009 гг. — артист домбровой группы РГКП «Казахский государственный академический оркестр народных инструментов им. Курмангазы»

С 2009 по 2013 гг. — преподаватель, старший преподаватель РГУ «Казахская национальная консерватория им. Курмангазы»;

2013-2018 гг. — главный дирижер РГКП «Казахский государственный академический оркестр народных инструментов им. Курмангазы».

2018-2023 гг. — ректор РГУ «Казахская национальная консерватория им. Курмангазы».

С мая по июль 2023 года являлся председателем Комитета культуры Министерства культуры и спорта РК.

С июля 2023 по настоящее время — вице-министр культуры и спорта РК.

Сарсен Куранбек освобожден от должности вице-министра культуры и спорта.

Родился в 1976 году в области Жетысу. Окончил Казахский государственный национальный университет им. аль-Фараби, Казахскую академию спорта и туризма, Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза.

Трудовую деятельность начал в 1995 году тренером-преподавателем ГККП «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва № 4».

Долгие годы работал в сфере спорта, был заместителем директора ГККП «Городская дирекция по проведению зимних Азиатских игр и эстафеты Олимпийского огня», исполнительным директором ОФ «Фонд развития қазақ күресі «Қазақстан Барысы», заместителем председателя ГУ «Агентство РК по делам спорта и физической культуры». Занимал должности генерального секретаря ОЮЛ «Федерация Qazaq kuresi РК», «Федерация поло Казахстана», генерального директора Ассоциации боевых искусств Казахстана.

С февраля 2023 г. по настоящее время был вице-министром культуры и спорта РК.