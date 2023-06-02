Вице-премьер посетил мероприятие для особенных детей

Фото пресс-службы Правительства РК

Заместитель премьер-министра РК Алтай Кульгинов побывал на праздничном мероприятии, организованном общественным фондом «Бақытты Шанырак» для детей с особыми потребностями, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Поздравив ребят с Днем защиты детей, Алтай Кульгинов отметил важность поддержки подрастающего поколения.

«Глава государства уделяет особое внимание детям, их качественному образованию, повышению охвата дошкольным воспитанием. В этом году 1,5 млн учащихся 1-4 классов будут обеспечены горячим питанием. Ежегодно порядка 500 тыс. детей из социально-уязвимых семей получают школьную форму за счет государства. На сегодня 188 тыс. детей нуждаются в особой заботе государства, 82% обеспечены инклюзивным образованием. Эту работу нужно усилить. В то же время 97% детей с особенностями развития охвачены психолого-педагогическим воспитанием. Со стороны Правительства и государственных органов будет оказана всемерная поддержка», — отметил вице-премьер.

В республике ведется работа по введению института приемных профессиональных семей, наблюдается положительная тенденция уменьшения числа воспитанников в детских домах. Только за последние 10 лет 7 тыс. детей обрели свою семью. Детские дома трансформируются в центры поддержки детей, условия проживания в которых максимально приближены к семейным.

Также Правительством разработаны законодательные нормы по введению института приемных профессиональных семей, что позволит охватить еще больше детей семейной заботой.

К 1 сентября планируется обеспечить 100% организаций образования системами безопасности: подключить к центру оперативного управления, организовать лицензированную охрану , установить тревожные кнопки.

Кроме того, в республике разработан проект Комплексного плана по защите детей от насилия, превенции суицида, обеспечению их прав и благополучия.

По словам премьер-министра Алихана Смаилова, детские дома должны остаться в прошлом.