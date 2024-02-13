Вице-премьер предложил фининститутам рассмотреть возможность финансирования оборотного капитала

Это инструмент поддержки сельхозпроизводителей для весенних полевых работ и производства удешевленных социально значимых продуктов питания
Промежуточные результаты отбора проектов для финансирования на льготных условиях обсудили представители Halyk Bank, Банка развития Казахстана, Аграрной кредитной корпорации, Министерства сельского хозяйства на совещании под руководством вице-премьера Серика Жумангарина, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.
На 10 февраля 2024 года Halyk bank отобрал 89 проектов на 275 млрд тенге. На первом этапе оценивались деловая репутация владельцев компаний, их опыт в реализации подобных проектов, отраслевая специфика, обеспеченность регионов конкретными видами продукции.
Пул проектов для льготного финансирования по линии Аграрной кредитной корпорации и Банка развития Казахстана будет сформирован с учетом вошедших в портфель БВУ. Механизмы финансирования отрабатываются. В числе потенциальных – еще 49 проектов на 88 млрд тенге.
Напомним, в конце прошлого года Министерство сельского хозяйства сформировало портфель из 500 проектов, которые потенциально могут получить финансирование в рамках сотрудничества с Halyk Bank и финансовыми институтами АПК холдинга Байтерек. Эти проекты в основном ориентированы на приоритетные направления развития АПК: строительство молочно-товарных ферм, овощехранилищ, развитие животноводства, проекты по орошению, переработке зерновых, мяса, плодов и овощей.
С учетом применения инструментов господдержки в виде субсидирования ставок вознаграждения, конечная ставка для заемщика – субъекта АПК – составит не более 6% годовых. Одно из основных условий – непрерывное финансирование проектов, отвечающих требованиям государственной политики развития сельского хозяйства.
Серик Жумангарин также предложил фининститутам рассмотреть возможность финансирования оборотного капитала. Это инструмент поддержки сельхозпроизводителей для весенних полевых работ и производства удешевленных социально значимых продуктов питания.