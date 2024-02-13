Вице-премьер предложил фининститутам рассмотреть возможность финансирования оборотного капитала

Экономика, Сельское хозяйство, Правительство
133
Наталия Буланова
выпускающий редактор

Это инструмент поддержки сельхозпроизводителей для весенних полевых работ и производства удешевленных социально значимых продуктов питания

Фото: пресс-служба правительства РК

Промежуточные результаты отбора проектов для финансирования на льготных условиях обсудили представители Halyk Bank, Банка развития Казахстана, Аграрной кредитной корпорации, Министерства сельского хозяйства на совещании под руководством вице-премьера Серика Жумангарина, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

На 10 февраля 2024 года Halyk bank отобрал 89 проектов на 275 млрд тенге. На первом этапе оценивались деловая репутация владельцев компаний, их опыт в реализации подобных проектов, отраслевая специфика, обеспеченность регионов конкретными видами продукции.

Пул проектов для льготного финансирования по линии Аграрной кредитной корпорации и Банка развития Казахстана будет сформирован с учетом вошедших в портфель БВУ. Механизмы финансирования отрабатываются. В числе потенциальных – еще 49 проектов на 88 млрд тенге.

Напомним, в конце прошлого года Министерство сельского хозяйства сформировало портфель из 500 проектов, которые потенциально могут получить финансирование в рамках сотрудничества с Halyk Bank и финансовыми институтами АПК холдинга Байтерек. Эти проекты в основном ориентированы на приоритетные направления развития АПК: строительство молочно-товарных ферм, овощехранилищ, развитие животноводства, проекты по орошению, переработке зерновых, мяса, плодов и овощей.

С учетом применения инструментов господдержки в виде субсидирования ставок вознаграждения, конечная ставка для заемщика – субъекта АПК – составит не более 6% годовых. Одно из основных условий – непрерывное финансирование проектов, отвечающих требованиям государственной политики развития сельского хозяйства.  

Серик Жумангарин также предложил фининститутам рассмотреть возможность финансирования оборотного капитала. Это инструмент поддержки сельхозпроизводителей для весенних полевых работ и производства удешевленных социально значимых продуктов питания.

#Минсельхоз #проекты #финансирование #БРК

Популярное

Все
Заставлять или убеждать?
День всех влюбленных: какие вопросы следует обсудить паре до брака, рассказали психолог и юрист
Миллион за выносливость
Катар – потенциальный стратегический партнер Казахстана
Судьбу свою кляня…
Скончалась экс-председатель Агентства по делам госслужбы Анар Жаилганова
Вторая победа в сезоне
История в комиксах
Опасная пятиэтажка
Гражданин Турции получил пять лет лишения свободы за смерть троих человек
С горящими лесами
Какие регионы Казахстана чаще всего посещают иностранные туристы
Когда интересы совпадают
Автобан почти готов?
Эх, дороги...
Соучаствующее управление
Научная «вертикаль» сельского хозяйства
Вор орудовал в мечетях Алматы
Мост в прошлое
Экзамен для командиров
Назначен заместитель управделами президента
Глава государства направил королю Великобритании телеграмму
В трех мегаполисах страны возобновили требования по ношению масок
Прогноз о разрушительном урагане в РК опровергли синоптики
Наурыз как событие нового формата
«Шепоты да взвизги, песни да смешки…»
Стажировка за границей по программе «Болашақ» для молодого врача стала основой профессионального и карьерного роста
Казахстанских школьников учат распознавать инсульт
Сельский Айболит
Платежный переполох
Канат Шарлапаев остается в правительстве
В Карагандинский зоопарк переехали камерунские козы и южно-американские альпаки
Игра, удивившая мир
Казахстанские ученые разрабатывают препарат против рака
Наш герой – Алдар Косе
В Семее горит торговый центр
Рожденный в степи знаменосец Победы
К традиционным зимним забавам уральцев добавилось катание на оленьей упряжке
Огонь уничтожил все
Олжас Бектенов стал премьер-министром Казахстана
Зеленский позвонил Токаеву
Инвестиционный щит: прокуроры на страже экономики страны
Казахстанская Коко Шанель
Найдены сумка, путевой журнал и госномер упавшего с людьми автобуса в Майкаине
Токаев пообщался с казахстанцами, работающими в FAO и WFP ООН
«Барыс» прервал четырехматчевую серию поражений, одолев дома «Салават Юлаев»
Айман Мусаходжаева покинула должность ректора Казахского национального университета искусств (источник)
Президент провел встречу с Синди Маккейн
Будем честны друг с другом
Деревня, в которой хочется жить
На грани остановки
Касым-Жомарт Токаев прибыл на переговоры с Джорджей Мелони
Амир Омарханов продолжает успешное выступление на юниорском Открытом чемпионате Австралии
Работать на земле дано не каждому
Дархан Сатыбалды отчитался перед президентом по развитию Туркестанской области
Токаев угостил гендиректора FAO алматинским апортом
Казахстан вошел в топ-5 стран мира для зимнего туризма
Алихан Смаилов обратился к премьер-министрам стран ЕАЭС
Токаев подписал закон об укреплении инвестиционного сотрудничества Казахстана с Катаром
Касым-Жомарт Токаев посетил музеи Ватикана

Читайте также

Экспорт Казахстана за прошлый год составил $79 млрд
МВК приняла ряд решений по поддержке казахстанских предприя…
Токаев дал ряд поручений Байханову по развитию Прииртышья
В корне изменить ситуацию: Бектенов поручил упростить и уск…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]