Vivat, королева, vivat!

Бибигуль Тулегенова – народная артистка и по званию, и по всеобщему признанию. Нет в нашей стране человека, который не знал имени певицы, и нет в мире слушателя, который, услышав ее голос, не восхитился талантом и мастерством казахской вокалистки. И не важно, где был концерт – на полевом стане, в небольшом городском клубе или в известном театре. Везде – и Казахстане, и в других странах, в которых час­то выступала певица, публика принимала ее очень тепло, с восторгом, потому что чувствовала душу певицы, ее искренность и любовь.

Огромный вклад Бибигуль Тулегеновой в музыкальное искусство высоко оценен: Герой Социа­листического Труда, народная артистка СССР, лауреат Государственной премии СССР, кавалер ордена «Отан», обладатель премий «Человек года» и «Тарлан», Межгосударственной премии «Звезды Содружества»... Она входит в Список ЮНЕСКО как одна из 20 выдающихся женщин ХХ века.

Стоит ли удивляться, что к юбилейному творческому вечеру в Astana Opera готовились с особым волнением, а в театр пришли известные государственные и общественные деятели, музыканты, писатели, ученые.

– Любовь поклонников всегда была самой главной оценкой моего творчества, поэтому я испытываю колоссальную ответственность перед ними и считаю этот концерт отчетом перед дорогим моему сердцу слушателем, – говорила за несколько дней до торжества Бибигуль Ахметовна.

…Фанфары, звонкие голоса ведущих, говорящих о заслугах легенды оперной сцены, документальные кадры видеофильма, отразившего этапы творческого пути Бибигуль Тулегеновой и давшего возможность услышать, как звучал ее завораживающий голос, благодаря которому ее ласково и восхищенно назвали «казахский соловей».

Гаснет и зажигается свет. Праздничный вечер символично открыла красочная сцена «Тойбастар» из оперы «Абай» А. Жубанова и Л. Хамиди (солисты Салтанат Муратбекова, Талгат Галеев), которую сменила лирическая сцена из оперы «Қыз Жібек» Е. Брусиловского с участием самой Бибигуль Ахметовны Тулегеновой. Партия Жибек стала визитной карточкой певицы. И зал стоя встречал появление королевы нашего оперного искусства. Как всегда, невысокая красивая женщина с чарующим голосом и необычайным обаянием моментально покорила публику, наградившую артистку бурными овациями.

Министр культуры и спорта Актоты Раимкулова зачитала ­поздравление Президента Респуб­лики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, а также письмо-поздравление председателя Сената Парламента РК Дариги Назарбаевой.

Бибигуль Тулегенова – звезда мировой оперы, гордость страны и достояние национальной культуры. Исполнение обладательницей восхитительного лирико-колоратурного сопрано многих казахских народных песен, арий из опер признано эталонным. Она сотрудничала с известными отечественными композиторами, которые писали для нее свои сочинения. На оперной сцене певица создала незабываемые образы Кыз Жибек, Ажар, Джильды, Виолетты, Снегурочки, Енлик, Церлины, Розины...

Уникальность певческого дара Бибигуль Тулегеновой в том, что ее голос сохранил свою красоту, и она продолжает радовать нас своим искусством. Каждое выступление народной артистки СССР – дорогой подарок для пуб­лики. На юбилейном концерте в ее исполнении прозвучали татарская песня «Тафтиляу» на слова Г. Тукая, ария Наталки из оперы «Наталка-Полтавка» Н. Лысенко.

Бибигуль Ахметовна и сегодня выступает, занимается с учениками, возглавляет жюри конкурсов, встречается со зрителями и журналистами. Она всегда остается открытым миру, добрым, мудрым, светлым и радостным человеком. У профессора Казахской национальной консерватории им. Курмангазы Бибигуль Тулегеновой много учеников – продолжателей лучших традиций отечественной вокальной школы. Они через всю жизнь проносят благодарность и любовь к своему педагогу, чувствуют ее поддержку и всегда участвуют в ее концертах.

Учениками певицы считают себя и участники Международного конкурса вокалистов Бибигуль Тулегеновой, отметившего свой десятилетний юбилей. Цель этого творческого состязания – открытие новых имен, поддержка молодых талантов, популяризация казахского музыкального искусства.

В этом году обладателем Гран-при конкурса стал замечательный итальянский тенор Козимо Оресте, который специально приехал в Нур-Султан, чтобы поздравить Бибигуль Ахметовну. В его исполнении проникновенно прозвучал романс М. Тулебаева на стихи Абая «Мен көрдім ұзын қайың құлағанын» (партия фортепиано Елена Сахно).

Концерт, как признавались потом слушатели, пролетел, как одно мгновение. Его программу составили арии из опер казахстанских и зарубежных композиторов, сочинения современных авторов, хореографические номера. Нельзя было не заметить, что артисты выступали с воодушевлением и радостью, стремясь сделать праздник для Бибигуль Ахметовны поистине незабываемым. Быть с ней на одной сцене – большая честь и для заслуженных исполнителей, и для новичков.

Так, знаменитейшую песню «Бұлбұл» Л. Хамиди исполнила молодая солистка Назым Сагинтай, вальс Джульетты из оперы «Ромео и Джульетта» Ш. Гуно – Гульдана Алдадосова (лауреат I премии X Международного конкурса вокалистов Бибигуль Тулегеновой), а песню и частушки Варвары из оперы «Не только любовь» Р. Щедрина – заслуженный деятель Казахстана Дина Хамзина, арию Вертера из одноименной оперы Ж. Массне – заслуженный деятель Казахстана Меир Байнеш.

На сцену выходили мастера оперного жанра – Жаннат Бактай, Азамат Желтыргузов, Медет Чотабаев, Болат Есимханов, ученицы Бибигуль Тулегеновой – Гульжанат Сапакова и Елена Низамутдинова, исполнившие произведения Дж. Верди, П. Чайковского, А. Даргомыжского…

Поздравила Бибигуль Тулегенову с юбилеем и балетная труппа Astana Opera, зрители аплодировали искусству Анель Рустемовой, Олжаса Тарланова, Гаухар Усиной, Таира Гатауова, Назиры Заетовой, Бостана Кожабекова, Данияра Жуматаева. Симфоническим оркестром теат­ра дирижировали заслуженный деятель Казахстана Абзал Мухит­дин и Арман Уразгалиев.

И все-таки все (!) аплодисменты были адресованы виновнице торжества. Каждый раз, когда Бибигуль Ахметовна выходила на сцену, публика вставала, приветствуя ее. Народной любимице подарили море (без преувеличения) цветов и еще больше улыбок и добрых пожеланий. Надо было видеть, с какой любовью смотрели на Бибигуль Ахметовну артис­ты на сцене, как ловили ее взгляд, трогательно поддерживали.

– Замечательный концерт, отличная режиссура! Так гармонично сочетается национальная и мировая классика, современные композиции, – отметила одна из зрительниц. – Все это объединяет личность Бибигуль Тулегеновой, чей творческий путь, репертуар, мастерство заслуживают восхищения. С каким достоинством и вместе с тем простотой певица держится на сцене. А ее голос! Его нельзя забыть. Она – целая эпоха в казахской музыкальной культуре.

– Стильный концерт! Бибигуль Тулегенова – герой нашего времени! – отзыв молодых оказался лаконичен и точен.

– Я впервые в театре Astana Opera, – говорила гостья Казахстана из Москвы. – Мне было интересно, и все понравилось. Впервые слышала казахскую национальную музыку – красивую, глубокую, динамичную. Прекрасно, что звучали молодые голоса. Рада, что узнала выдающуюся певицу Казахстана Бибигуль Тулегенову. Видно, с каким глубоким уважением и любовью относятся к ней ее коллеги, все зрители в зале...

После концерта своими впечатлениями поделилась и Бибигуль Ахметовна:

– Я очень признательна народу, своей Родине, руководству театра Astana Opera, всем организаторам этого мероприятия. Говорю тысячу и одно «спасибо»! Вечер был очень красивым. Но, к сожалению, мои друзья-коллеги Роза Джаманова, Ермек Серкебаев покинули меня... Думаю, сегодняшний вечер – не только мой, он посвящен и их памяти. Мне исполняется 90 лет. Хочу оставить вам свои слова назидания от имени всех людей старшего поколения: Дорогие мои! Давайте не будем завидовать друг другу и будем радоваться успехам друг друга. Если нужна кому-то помощь, не будем проходить мимо. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, достатка. Пусть будет больше радостных дней, чтобы Всевышний не давал нам горес­ти и чтобы в нашей стране был мир, все были здоровы. Я видела много трудностей: и Великую Отечественную войну, и голод, и нищету. Поэтому время, в которое мы живем, – рай. Сегодня на моем вечере собралось много людей, и это огромное счастье!

Спасибо Вам, Бибигуль Ахметовна! И низкий поклон!