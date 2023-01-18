Визит Касым-Жомарта Токаева в ОАЭ завершился

В рамках визита президент провел переговоры с руководством страны и с представителями деловых кругов.

Фото пресс-службы президента РК

Официальный визит Касым-Жомарта Токаева в Объединенные Арабские Эмираты завершен. Об этом сообщила пресс-служба президента РК, передает Kazpravda.kz.

В рамках визита Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном.

Лидеры двух стран обсудили перспективы развития казахско-эмиратского стратегического партнерства, вопросы активизации торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества в приоритетных отраслях.

Также президент Казахстана принял участие в работе саммита "Неделя устойчивого развития Абу-Даби" и провел встречи с представителями деловых кругов.