На прошедшем в парке «Жетысу» празднике, организованном Минис­терством сельского хозяйства и FAO (Продовольственная и сельско­хозяйственная организация ООН), каждый желающий мог отведать знаменитый апорт и другие сорта яблок.

Содействие в проведении оказало посольство Королевства Нидерландов в Казахстане. В мероприятии приняли участие представители зарубежного дип­ломатического корпуса, аккредитованного в Астане.

Выступивший перед собравшимися вице-министр сельского хозяйства Ербол Тасжуреков рассказал о текущем состоянии и перспективах развития садоводства в республике. По его словам, площадь яблоневых садов в Казахстане составляет почти 29 тыс. га. В основном они находятся в Туркестанской, Жамбылской, Алматинской областях, а также в области Жетысу.

В двух последних регионах яблоневые сады занимают свыше 2,4 тыс. га, в них растут более 416 тыс. яблонь. Садоводство становится важнейшим направлением агропромышленного комплекса. Благодаря мерам гос­поддержки начиная с 2014 года фермеры-садоводы получили инвестиционные субсидии на закладку садов и внедрение интенсивных технологий. Это дало ощутимый эффект: валовой сбор яблок вырос на 43%, а урожайность – на 27%.

Как отметил Ербол Тасжуреков, нынешний фестиваль яблок – не просто праздник урожая, а свидетельство сотрудничества, уважения к труду фермеров и общей ответственности за будущее. Есть уверенность, что совместными усилиями государства, международных организаций, аграрного бизнеса и молодежи Казахстан превратит садоводство в одну из ключевых отраслей развития отечественной экономики.

– Принимаются конкретные меры по возрождению апорта как национального бренда. Планируется расширение посадок, улучшение агротехники и популяризация этого сорта на меж­дународной арене. Соз­дан питомник сеянцев яблони Сиверса, проводится заготовка саженцев. До 2027 года будет разбито 110 га садов. Ученые КазНИИ плодоовощеводства планомерно развивают селекционные и агротехнические программы. За 85 лет селекционной работы в Казах­стане сформирована коллекция из около 400 сортов и гибридов яблок, включая 29 новых сортов, выведенных на основе апорта, – отметил вице-министр сельского хозяйства.

В возрождении апорта принимает участие FAO-Казахстан. Ее программа способствует внед­рению инноваций, устойчивому использованию природных ресурсов и повышению конкурентоспособности отечественного АПК.

Посол Нидерландов в Казахстане Нико Схермес заметил, что яблоки – важный символ сельского хозяйства его страны. Дипломат отметил готовность Нидерландов, которые являются крупнейшим мировым производителем сельхозпродукции, к сотрудничеству с Казахстаном в аграрном секторе, в частности, в рыбном хозяйстве, садоводстве и птицеводстве.

– Данное мероприятие призвано заинтересовать молодежь перс­пективами развития сельского хозяйства, повысить значимость труда фермера, – подчеркнула в выступлении программный координатор FAO в Казахстане Жаныл Бозаева. – Поэтому наша организация работает с молодыми казах­станцами в рамках глобальной программы FAO «Одна страна – один продукт» по возрождению такой важной для АПК респуб­лики подотрас­ли, как выращивание яблок. Для этого есть свои причины: именно в Казахстане, на склонах Тянь-Шаня и Алатау, произрастает дикая яблоня Сиверса – прародительница всех сортов яблок в мире. Пусть этот фестиваль также напомнит о важности здорового питания и актуальности привлечения инвесторов в отрасль сельского хозяйства.