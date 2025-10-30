Власти Бразилии подтвердили смерть 121 человека в Рио-де-Жанейро

Айман Аманжолова
корреспондент

Ранее сообщалось о 60 погибших в ходе перестрелки полиции с бандой, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Иллюстративное фото: kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Количество жертв масштабной полицейской операции в фавелах Алеман и Пенья в Рио-де-Жанейро достигло 121 человека. Об этом сообщил портал G1 со ссылкой на слова властей штатов.

«Было 4 полицейских и 117 подозреваемых. Это самая смертоносная операция в истории штата», - заявил секретарь гражданской полиции Фелипе Кюри.

В операции под кодовым названием «Сдерживание» были задействованы около 2,5 тыс. сотрудников гражданской и военной полиции. Силовики применили тактику «Стена Боупа», блокируя преступников в районе Серра-да-Мизерикордия и вытесняя их в лесные массивы.

Утром 29 октября жители фавелы Пенья обнаружили не менее 74 тел в лесной зоне Вакария. Власти подтвердили находку 63 тел. Все погибшие - мужчины. Для установления связи этих смертей с операцией будет проведена судебная экспертиза.

Губернатор Клаудио Кастро назвал операцию успешной, подчеркнув, что лишь четверо погибших полицейских являются «невинными жертвами». Министр общественной безопасности Виктор Сантос охарактеризовал ущерб как «минимальный».

В ходе операции задержаны 113 человек, включая 33 преступника из других штатов Бразилии. Изъято значительное количество оружия и наркотиков.

29 октября губернатор штата Рио-де-Жанейро Клаудио Кастро на фоне гибели десятков людей при операции полиции в фавелах заявил, что считает действия правоохранителей успешными. Отмечается, что после проведения операции тела более 130 человек были вывезены с места событий, однако официально подтверждены были только 58 смертей, включая четырех полицейских и 54 предполагаемых преступника.

Около 2,5 тыс. военных и гражданских полицейских 28 октября участвовали в операции под названием «Сдерживание», целью которой было выполнение 100 ордеров на арест членов преступной группировки Comando Vermelho. В ходе операции был арестован 81 человек, изъяты 10 винтовок, пистолет и девять мотоциклов.

 

