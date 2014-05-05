В ходе поездки вице-спикер ознакомился с жизнью селян, побывал в трудовых коллективах, на объектах промышленной и социальной сферы.

Первым пунктом в рабочем графике С. Дьяченко стало посещение в селе Белагаш элитно-семеноводческого хозяйства ТОО «Белагаш», где основным видом деятельности является производство и реализация семян сельскохозяйственных культур, развитие мясомолочного скотоводства.

Немалое внимание уделяется в хозяйстве и проектам социальной сферы. Так, в ТОО «Белагаш» исправно функционируют Дом культуры, спорткомплекс, пекарня, баня. Кроме того, предприятием ежегодно осуществляется обучение и повышение квалификации персонала, выделение кормов по сниженным ценам, оказание материальной помощи (в связи с рождением ребенка, болезнью и т. д.), приобретение детям новогодних подарков, обеспечение их путевками в детские оздоровительные лагеря, проведение различных благотворительных мероприятий. Также хозяйством в текущем году заключен меморандум по бесплатному питанию учащихся Белагашской школы. Завершая осмотр объектов села Белагаш, С. Дьяченко посетил детский сад и центр организации досуга населения.

В селе Жаксы вице-спикер Мажилиса встретился с коллективом мельничного комплекса ТОО «Урожай» производительностью 250 тонн муки в сутки, построенного в рамках Карты индустриализации. Здесь же С. Дьяченко осмотрел и новый комбикормовый завод производительностью 10 тонн в час. Кроме того, С. Дьяченко ознакомился с работой современной аналитической лаборатории ТОО «AgroComplexExpert», включающей в себя агрохимическую и испытательную лаборатории. С помощью новейшего оборудования в короткие сроки на предприятии можно провести анализ почвы на содержание питательных веществ, экспертизу зерна, муки и мукомольных продуктов.

В рамках поездки парламентарий посетил также родильное отделение центральной районной больницы, в которой проведен капитальный ремонт отделения в рамках социального партнерства бизнеса агрофирмой TNK. Врачи рассказали депутату о работе отделения, условиях, созданных для новорожденных и их мам. В беседе с медработниками вице-спикер подчеркнул, что Глава государства Нурсултан Назарбаев уделяет особое внимание развитию и совершенствованию медицины, повышению качества медицинского обслуживания, отмечая, что здоровье нации – основа нашего успешного будущего.

В общественной приемной районного филиала партии «Нур Отан» С. Дьяченко провел прием граждан. Актуальные вопросы реализации региональной политики обсуждены на встрече с депутатами районного маслихата. В целом в многочисленных беседах с населением района и работниками этих и других объектов С. Дьяченко проинформировал, как на законодательном уровне идет реализация Послания Главы государства народу страны «Казахстанский путь-2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее», рассказал о деятельности депутатской фракции партии «Нур Отан», обсудил с избирателями актуальные вопросы развития аграрного сектора, промышленности, малого и среднего бизнеса, социальной модернизации, насущные проблемы местного значения.

Клара ТИШКАМБАЕВА