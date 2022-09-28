Вместо счета за коммуналку

Полицейские установили и задержали 19-летнего жителя Уральска, который более месяца промышлял интернет-мошенничеством на территории ЗКО.

Как отметили в пресс-службе ДП ЗКО, злоумышленник в своих действиях использовал мобильное приложение Kaspi Pay. Это один из новых видов интернет-мошенничества.

Под видом представителей коммунальных служб мошенники отправляют оповещения и счета на оплату в разделе «Платежи мобильного приложения Kaspi». После нажатия кнопки «оплатить» деньги уходят не на оплату комуслуг, а на счет аферис­там.

Установлено четыре факта, общий ущерб составил 300 тыс. тенге. Начато досудебное расследование, задержанный проверяется на причастность к другим аналогичным преступлениям.

А полицейские предупреж­дают о необходимости при совершении каких-либо операций по платежам и переводам тщательно перепроверять реквизиты.