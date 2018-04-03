​Вне закона

Пытки отнесены к категории особо тяжких преступлений, и за них могут дать теперь до 12 лет лишения свободы.

На общественных слушаниях в МВД обсуждали проект Четвертого периодического доклада о мерах по реализации Конвенции ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания в Казахстане. Как отметил заместитель министра внутренних дел Рашид Жакупов, наше национальное законодательство приведено в соответствие с нормами и рекомендациями международных организаций и национальных НПО и работа по реформированию право­охранительной сферы продолжается.

Так, важным шагом по исполнению рекомендаций ООН стала статья УК РК, согласно которой пытки отнесены к категории особо тяжких преступлений. Помимо того, для эффективного расследования пыток на основе Стамбульского протокола разработана методика документирования этих фактов, уголовное расследование по которым проводится незамедлительно.

Напомним также, что в Конституции Казахстана и соответственно УПК прописан постулат о том, что никто не может подвергаться пыткам. А еще, в соответствии с европейскими стандартами уменьшены сроки задержания до 48 часов, несовершеннолетних – до 24 часов. Развиваются и механизмы общественного контроля за местами содержания под стражей. Параллельно в зданиях правоохранительных органов поэтапно вводятся «проз­рачные кабинеты» для допросов с видеокамерами, проинформировала пресс-служба МВД РК.