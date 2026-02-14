Поток многочисленных просьб и обращений шел не один год, а пациенты, не находя возможностей для лечения, уезжали в клиники Караганды, Астаны, Алматы. Впрочем, даже в первое время после открытия на базе областной многопрофильной больницы онкологическая служба испытывала трудности – с нехваткой кадров и оборудования. Проблемы преодолевались шаг за шагом. Сейчас здесь завершают ремонт, этаж, где разместился онко­центр, готовится к расширению. Но даже в стесненных условиях врачи не прекращают диагностику и лечение вверенных им пациентов.

– По итогам 2025 года в облас­ти зарегистрировано 2 511 пациентов, 55 из них дети, – говорит руководитель онкослужбы, онколог-гематолог Камалиддин Омирзах. – И это не все больные, проживающие в регионе. Нужно понимать, что ранее, до открытия нашей службы, был большой отток в Караганду, Алматинскую область. Многие пациенты, узнав про свой диагноз, откреплялись у нас и прикреп­лялись в онкоцентры больших городов, где до сих пор получают лечение. В целом же в области Улытау проживают около 5–6 тысяч онкобольных.

Тем временем жители Жезказгана и Сатпаева уверены, что регион – один из лидеров антирейтинга по количеству онкобольных в Казах­стане. Основная причина – деятельность предприятий горно-добывающей промышленности и, как следствие, неблагоприятная экологическая обстановка. На самом деле факторов возникновения рака гораздо больше: наследственность, стрессы, неправильное питание, образ жизни, вредные привычки... Но все же в промышленных регионах уровень заболеваемости онко- и профзаболеваниями действительно выше.

Как отметил Камалиддин Омирзах, один из самых распространенных видов онкологии – рак легких, он же занимает первое место по смертности.

– Онкологическим заболеваниям дыхательных путей подвержены не только производственники, – рассказывает руководитель службы. – Однако особенности профессии могут реально повлиять на их возникновение. Высокая смерт­ность здесь обусловлена тем, что этот вид рака на ранних стадиях обнаружить непросто из-за отсутствия симптомов. 70–80 процентов рака легкого выявляется на 3–4-й стадии, когда пациенту мало чем можно помочь. Среди самых распространенных видов онкологии также рак молочной железы, шейки матки, колоректальный рак.

Высокие цифры стали поводом для запуска ряда онкологических скринингов, программ по раннему выявлению этих заболеваний в нашей стране. Они действуют уже много лет, и результаты подтверж­дают их эффективность. Первое звено в диагностике – поликлиники и семейные центры здоровья.

– В 2026 году в Улытау, Карагандинской и Восточно-Казахстанской областях, помимо трех основных онкологических онкоскринингов, запускается пилотный проект по раннему выявлению рака легкого, – продолжает Камалиддин Омирзах. – Для диагностики будет проводиться низкодозная компьютерная томография. На первичном уровне соберут целевую группу – мужчин и женщин в возрасте от 50 до 70 лет. Один из критериев отбора – индекс курильщика, когда человек выкуривает более 20 сигарет в день. Другой – вредные условия труда.

В рамках пилотного проекта планируется обследовать 2 343 человека. При подозрении на злокачест­венный процесс их немедленно направят на обследование.

Отвечая на вопрос о дефиците кадров в онкологической службе, Камалиддин Омирзах сообщил, что в 2025 году штат службы пополнили пять врачей. Сегодня здесь работают: один оперирующий онкогинеколог, три химиотерапевта, одна из которых сейчас в декретном отпуске, врач-онколог, который принимает пациентов в консультативно-диагностичес­ком центре, общий онколог, а также хирург, который сейчас проходит сертификационный курс по онкохирургии и скоро присоединится к команде.

А еще в прошлом году к работе приступил врач-онкопсихолог. Как известно, в борьбе с онкологичес­кими заболеваниями положительный исход зависит не только от качест­венной медицинской помощи, но и от психологической поддержки больного. И в каждом онкодиспансере психологи на особом счету. Когда пациент узнает о своем диаг­нозе, и ему, и его родственникам психологическая поддержка крайне необходима.

– К нам прибыл онкопсихолог из Астаны, у него большой стаж работы, очень грамотный специа­лист, – продолжает Камалиддин Омирзах. – Пока работаем в таком составе, но продолжаем поиск врачей, особенно хирургов. С каж­дым кандидатом связываемся индивидуально, объясняем, какие у нас есть программы. Приезжим, к примеру, гарантированы едино­временные подъемные в размере семи миллио­нов тенге, служебное бесплатное жилье. Я сам приехал на таких же условиях и могу подтвердить, что все обещания были выполнены.

Одно из нововведений в работе онкослужбы – создание в 2024 году мобильной группы, которая выезжает к паллиативным пациентам. Посещение больных на дому ведется индивидуально, к кому-то приезжают раз в месяц, к кому-то – два, а то и три раза. Если пациент обращается с просьбой, мобильная группа обязательно реагирует.

В регионе также решается вопрос обеспечения учреждений здраво­охранения медицинским оборудованием. Согласно комплекс­ному плану на 2025–2027 годы, запланирован его закуп для всех медучреж­дений страны, в том числе для областной онкослужбы Улытау.

– В 2025 году наш центр был оснащен 32 единицами новейшего медоборудования, – сообщил Камалиддин Омирзах. – Это оборудование для патологичес­кой лаборатории, гастроскопы, дуо­деноскопы, бронхоскопы, две единицы УЗИ экспертного класса, маммограф и операционные столы для гинекологических операций. В этом году запланирован закуп оборудования для онкоцитологической лаборатории, видео­эндоскопических операций при онкогинекологических заболеваниях и колоректальном раке.

В плане оснащения медицинским оборудованием проблем нет, а это означает, что для новых потенциальных врачей созданы хорошие условия для работы. Часть оборудования уже активно применяется докторами, другая в связи с капитальным ремонтом находится на складе. Но с запуском операционного блока в работе задействуют всю имеющуюся новую технику и устройства.

В областной многопрофильной больнице города Жезказгана, где онкологический центр занимает один этаж, также имеется компьютерный томограф на 128 срезов с возможностью проведения исследований с контрастированием. А на правах государственно-частного партнерства работает кабинет магнитно-резонансной терапии на 1,5 тесла.

– В онкологическом центре для пациентов подготовлено 30 койко-мест, – уточнил Камалиддин Омирзах. – Но уже сейчас планируется расширение отделения до ста коек. А это означает, что понадобятся специалисты. С запуском линейного ускорителя потребуется и радиационный онколог. В идеале же нам нужны физик-инженер, онко­хирург, онкоуролог, онкогинеколог. Все задачи решаем постепенно.

К сожалению, очень часто случается позднее выявление онкозаболеваний. Поэтому руководитель центра в очередной раз подчеркивает важность прохождения профилактических осмотров.

– Если говорить о детях, то на ежегодной основе нужно хотя бы сдавать общий анализ крови, делать УЗИ органов брюшной полости. Это минимум, необходимый для ребенка в раннем возрасте, по умолчанию и без медицинских назначений. А если говорить о взрослых, то здесь многое зависит от их профессии. Есть смотровые кабинеты, терапевты всегда на мес­те, и если человека тревожит его состояние, необходимо обратиться к врачу, – предупреж­дает доктор.