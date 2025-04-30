Мажилис на пленарном заседании ратифицировал Протокол о внесении изменений в Нахичеванское соглашение о создании Совета сотрудничества тюркоязычных государств, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отмечается в заключении к документу, целью Протокола, подписанного главами государств 11 ноября 2022 года в Самарканде, является внесение соответствующих изменений в Нахичеванское соглашение, подписанное 3 октября 2009 года.

Вносимые Протоколом изменения закрепляют функции утверждения документов Секретариата за Советом министров иностранных дел, функции их окончательного принятия за Советом Глав государств.

Кроме того, Парламентская ассамблея тюркоязычных государств и Международная организация тюркской культуры определены как родственные организации, а Тюркская академия и Фонд тюркской культуры и наследия как аффилированные организации.

Наряду с этим, Положение о Совете Старейшин тюркоязычных государств будет не «утверждаться (приниматься)», а «одобряться» Советом министров иностранных дел.

Вместе с тем, из числа наблюдательных партнеров организации из Нахичеванского соглашения исключаются международные форумы.