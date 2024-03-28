Внесены изменения в правила инвестсубсидирования АПК

Новшество внедряется для уменьшения коррупционных рисков и облегчения доступа субъектов агропромышленного комплекса к технике и оборудованию, передает Kazpravda.kz

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В правила субсидирования по возмещению части расходов, понесенных субъектом АПК при инвестиционных вложениях, вносятся изменения и дополнения, сообщает Минсельхоз.

Приказ разработан согласно приоритетам обновленной концепции развития АПК на 2021-2030 годы.

«Министерство сельского хозяйства планирует изменить правила выплаты инвестиционных субсидий, чтобы они поступали непосредственно финансовым институтам. Это сделано с целью уменьшения коррупционных рисков и облегчения доступа субъектов агропромышленного комплекса к технике и оборудованию. Такая мера поможет фермерам улучшить свое финансовое положение, сократив задолженность по кредитам или лизингу», - говорится в сообщении.

Также в рамках реализации задач по обеспечению взаимоувязки политики в области поддержки в сельском хозяйстве с промышленной политикой государства пересмотрены позиции в рамках паспорта проекта № 1 «Приобретение сельскохозяйственной техники, машин и оборудования».

Кроме того, в проекте по созданию предприятий по глубокой переработке растениеводческой продукции добавлено производство биоэтанола. Вместе с тем приказ предусматривает возмещение части затрат на создание безглютенового производства. Налаживание производства отечественных безглютеновых изделий за счет использования собственного сырья позволит удовлетворить потребительский спрос на продукцию страдающих целиакией в Казахстане и значительно снизить долю импорта данной продукции.