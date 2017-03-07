В мире
Во Франции лавина накрыла горнолыжный курорт
Во французском департаменте Савойя снежная лавина сошла на горнолыжный курорт Тинь, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на korrespondent.net
.
Масса снега обрушилась на одну из трасс курорта. По предварительным данным, лавина погребла более 10 человек.
На месте происшествия уже начались поисково-спасательные работы. Применение специальной техники и вертолетов осложнено из-за снегопада.
По данным СМИ, сегодня утром уровень лавинной опасности в районе курорта Тинь оценивался в четыре балла по пятибалльной шкале.