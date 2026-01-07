Во имя идей гуманизма

Уважаемый митрополит Александр!

Поздравляю Вас и всех православных верующих Казахстана с праздником – Рождеством Христовым!

Празднование такого религиозного события, имеющего глубокое духовное значение, как Рождение Исы, объединяет всех православных во всем мире. Высокие ценности, которые несет с собой Рождение Исы, лежат в основе развития нашего государства и общества: это справедливость и любовь к ближнему, честность и трудолюбие, крепкая семья и взаимопонимание, милосердие и мир. В основе всех традиционных религий лежит любовь – к Творцу, к ближнему, именно на любви строится наша жизнь.

Истинно верующие мусульмане, христиане, приверженцы других вероисповеданий всегда проповедуют добро, молятся об укреплении согласия и мира в нашей стране. Президент Казах­стана, глубокоуважаемый Касым-Жомарт Токаев неоднократно подчеркивал, что межконфессиональное согласие является одним из важнейших факторов успешного развития нашей страны на основе фундаментального принципа единства в многообразии. Из истории известно, что на древней казахской земле оставили след все мировые религии, поэтому нам генетически чужда нетерпимость. Именно такая духовная традиция – одна из важнейших основ межконфессионального согласия в Казахстане.

Чистые и высоконравственные идеи пророка Исы всегда будут способствовать духовному возрож­дению, торжеству добра на земле Казахстана. В священном Коране описанию жизни пророка Исы посвящена сура «Мариам», а его жизнь и деятельность глубоко почитаются мусульманами. Идеи гуманизма, сострадания и надежды на светлое будущее, которыми пропитаны авраамические религии – ислам и православие, делают нас сильнее и выше сиюминутных волнений. Всем нам, верующим в Единого Творца, надо объединиться в молитве, чтобы не ожесточить наши сердца и просить мира на земле. Объединиться в молитве, чтобы помнить: без опоры на веру в Единого Творца невозможно дальнейшее полноценное развитие не только страны, но и человечества.

Желаю в Вашем лице, митрополит Александр, всей Православной церкви Казахстана успехов в укреплении духовного здоровья наших сограждан, мира и согласия в обществе, в воспитании патриотизма у подрастающего поколения. А Вам, уважаемый митро­полит, – благодатной помощи в служении Всевышнему Творцу и народу Казахстана.

С искренним уважением председатель Духовного управления мусульман Казахстана Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы

