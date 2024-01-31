Водитель без требуемой категории управлял школьным автобусом в Кокшетау

Правонарушителя отстранили от управления транспортом, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру Акмолинской области

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как сообщается, при проведении проверок в учебных заведениях областного центра сотрудники прокуратуры Кокшетау установили, что водитель управлял школьным автобусом без соответствующей категории (D).

Согласно требованиям ПДД, мужчина, ежедневно перевозивший детей, не мог управлять школьным автобусом, поскольку у него отсутствовали необходимые разрешительные документы и навыки. Тем не менее, заместитель директора школы допустил его к управлению транспортом. Это создавало опасность для жизни и здоровья учеников.

— В ходе прокурорских проверок выявлены также и другие нарушения законодательства об автомобильном транспорте и дорожном движении. Виновные привлечены к административной и дисциплинарной ответственности, водитель отстранен от управления школьным автобусом, — прокомментировали в надзорном органе.

В прокуратуре добавили, что совместная с местными исполнительными и правоохранительными органами работа по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей будет продолжена.