Водитель погиб в ДТП с погрузчиком в области Жетысу

Смертельное ДТП произошло на автодороге Алматы – Усть-Каменогорск в Кербулакском районе, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на новостной портал МВД

Фото: Polisia.kz

Как сообщается, на 132 км автодороги Алматы – Усть-Каменогорск 62-летний водитель легкового авто, не соблюдая дистанцию, столкнулся со встречно идущим погрузчиком.

- От полученных травм водитель Daewoo Damas скончался на месте. По факту с назначением необходимых экспертиз начато досудебное расследование, – рассказали в полиции.

Полиция призывает не нарушать требования ПДД, соблюдать безопасную дистанцию на дорогах и не превышать допустимый скоростной режим.

Ранее основную причину смертельных ДТП назвали в Минтранспорта.