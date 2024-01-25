Водитель погиб в ДТП с погрузчиком в области Жетысу
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Смертельное ДТП произошло на автодороге Алматы – Усть-Каменогорск в Кербулакском районе, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на новостной портал МВД
Как сообщается, на 132 км автодороги Алматы – Усть-Каменогорск 62-летний водитель легкового авто, не соблюдая дистанцию, столкнулся со встречно идущим погрузчиком.
- От полученных травм водитель Daewoo Damas скончался на месте. По факту с назначением необходимых экспертиз начато досудебное расследование, – рассказали в полиции.
Полиция призывает не нарушать требования ПДД, соблюдать безопасную дистанцию на дорогах и не превышать допустимый скоростной режим.
Ранее основную причину смертельных ДТП назвали в Минтранспорта.