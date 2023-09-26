Водителей с психическими заболеваниями выявили в Костанайской области

Костанайцы с медицинскими противопоказаниями водили автомобили, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области.

Фото: Kazpravda.kz

Жителей, которым запрещено садиться за руль по медицинским противопоказаниям, выявила прокуратура Карабалыкского района.

Так, водитель М.А.М. заболел хроническим психическим заболеванием и по заключению врачебно-консультационной комиссии к управлению авто не был годен.

Аналогичная ситуация и у другого автолюбителя Ф.Ю.В.

Через суд нарушителей лишили права управления транспортом.