Водителей с психическими заболеваниями выявили в Костанайской области

Культура и общество
48
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Костанайцы с медицинскими противопоказаниями водили автомобили, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области.

Фото: Kazpravda.kz

Жителей, которым запрещено садиться за руль по медицинским противопоказаниям, выявила прокуратура Карабалыкского района.

Так, водитель М.А.М. заболел хроническим психическим заболеванием и по заключению врачебно-консультационной комиссии к управлению авто не был годен.

Аналогичная ситуация и у другого автолюбителя Ф.Ю.В.

Через суд нарушителей лишили права управления транспортом.

 

 

 

#водитель #прокуратура #Костанайская область #болезнь

Популярное

Все
От «Оян, қазақ!» до «Тез өлмен!»
Уголь как драйвер, или Кто ставит нефти подножку?
Улыбнитесь, дети, птичке
Земля и космос «Ульбы»
«Астана» внесла интригу
Как в районе «очистили» бюджет
Выдвижение кандидатов в районные акимы началось в Туркестанской области
«Мокрая» страда
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 25 сентября 2023 года №29-НП
Зима приходит не внезапно
Smart-водоснабжение
Резиденцию – детям
Распоряжение Главы государства
Распоряжение Главы государства
Девушка и двое маленьких детей погибли в пожаре в СКО
Когда объявят имена обладателей вакантных образовательных грантов
Эффект умелого управления
Я – твой ментор, ты – мой друг
Еще один завод
«Серебро» и четыре «бронзы»
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вышел в прокат
Казахстанские бизнесмены перенимают опыт Кремниевой долины
Установлен рекорд по самому длительному трудовому стажу в Казахстане
Перехватить облака, чтобы полить степь
Режим ЧС в селе Абайской области: сибирская язва у пациента не подтвердилась
Миссия – творить добро
Военные Карабаха сдают вооружения и технику
Водитель-нарушитель ударил ножом полицейского в Жамбылской области
Полная луна Учителя нации – Бадрисафа
Объявлены победители национальной премии URKER-2023
«Саммит для учебников истории»
Выступление Токаева на общих дебатах в рамках 78-й сессии Генассамблеи ООН
Запуск новых и модернизацию действующих ТЭЦ обсудили в правительстве
Живодёр забил до смерти шваброй кота в Актау
Назначен начальник департамента по ЧС Северо-Казахстанской области
Гауез Нурмухамбетов назначен акимом Северо-Казахстанской области
ФИФА выдвинула капитана сборной Казахстана на престижную премию
Президент Казахстана поздравил с Национальным днем Саудовской Аравии главу королевства
За незаконные религиозные уроки детям осудили жамбылца
Казахстан и Сейшелы подписали cоглашение о безвизовом режиме
Новый мировой рекорд Криштиану Роналду
Мощным возбудителем роста опухолей оказался витамин С
Муза Каюма Мухамедханова
В Семее почтили память жертв ядерных испытаний
На юго-востоке Турции упал метеорит
В МЧС рассказали подробности пожара в банном комплексе в Алматы
Наследие во всем
Мертвую девушку нашли грибники в Костанайской области
Спас девочку-подростка от суицида военнослужащий водитель в Астане
Необходима энергетическая стабильность
Алматинские школьники подготовили документальную выставку в честь Дня Конституции
Говори – и все получится!
Мать и двоих детей нашли убитыми в сгоревшем доме в Алматинской области
Новый взгляд на старые проблемы: как изменится казахстанская экономика?
Свое будущее блогер Иван Червинский связывает с Казахстаном
Путинцева вышла в финал турнира WTA в Осаке
Хасангалиев бы гордился «соловьем» Никитой
Семь важных шагов развития здравоохранения страны
Когда волк не помощник
Как мы будем пользоваться цифровым тенге

Читайте также

Сколько этнических казахов вернулись на родину
Арестованы экс-руководители из акимата Атырау
Что предложил известный кинорежиссер Тимур Бекмамбетов аким…
Слухи о скоплении транспорта на границе с Россией опроверг …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]