Водителей с психическими заболеваниями выявили в Костанайской области
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Костанайцы с медицинскими противопоказаниями водили автомобили, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области.
Жителей, которым запрещено садиться за руль по медицинским противопоказаниям, выявила прокуратура Карабалыкского района.
Так, водитель М.А.М. заболел хроническим психическим заболеванием и по заключению врачебно-консультационной комиссии к управлению авто не был годен.
Аналогичная ситуация и у другого автолюбителя Ф.Ю.В.
Через суд нарушителей лишили права управления транспортом.