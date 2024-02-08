Водонапорные башни обмерзают в Северо-Казахстанской области

Общество
10
Андрей Кратенко

Ледяные наросты производят сильное впечатление, но не радуют местных жителей.

фото из открытых источников

Так, жители села Жанасу в районе Шал Акына на целую неделю остались без воды, после того как их водонапорная башня превратилась в сосульку. Наи­более внушительно из-за количества льда смот­рится башня в селе Смирново – административном цент­ре Аккайынского района. Фотографии замерзших башен выставляют в социальных сетях жители СКО.

Отметим, что обмерзают башни не только в эту зиму. Подобное происходило и раньше. Например, в 2021 году ледяным панцирем покрылась 15-метровая водонапорная башня в селе Благовещенка Жамбылского района СКО. Но каждый раз ледяные монстры рождаются по одной и той же причине: просто кто-то вовремя не закрывает водопроводный кран. Башня переполняется, вода течет сверху вниз и замерзает на поверхности.

#СКО #водоснабжение #водонапорная башня

Популярное

Все
Кинотеатр на колесах
Первому министру обороны посвящается
Основа мира
Зеленский позвонил Токаеву
Как часто будут пополняться спецсчета по программе «Нацфонд - детям»
Токаев подписал закон об укреплении инвестиционного сотрудничества Казахстана с Катаром
Перевод времени в Казахстане: как быть пассажирам, купившим билеты на полночь 1 марта
Информацию о митинге автовладельцев в Уральске опровергла полиция
Казахстан и Франция договорились сотрудничать в борьбе с глобальным потеплением
Мальчик умер после обрезания в Акмолинской области
Алихан Смаилов обратился к премьер-министрам стран ЕАЭС
Правила посадки и высадки пассажиров изменились в автобусах Астаны
Казахстанцы чаще других иностранцев посещают Россию
С позиций не отступили
Кто и какие стоматологические услуги может получить по ОСМС в Астане
Путеводная звезда
«Здесь живу, работаю, говорю»
На месте раскопок на территории АО «Майкаинзолото» образовалась воронка
Живодер расправился с щенками в Усть-Каменогорске
Флорида отправит Нацгвардию в Техас на границу с Мексикой
На месте обвала возросла угроза для жизни спасателей
Состоялась жеребьевка матча Аргентина - Казахстан в квалификации Кубка Дэвиса
Мужчина сгорел вместе с автомобилем в Павлодарской области
Полиция столицы предупредила горожан о новом виде мошенничества
69 молочных ферм запустят в Казахстане в рамках Большого проекта
Инвестиционный щит: прокуроры на страже экономики страны
Казахстанская Коко Шанель
Найдены сумка, путевой журнал и госномер упавшего с людьми автобуса в Майкаине
Токаев пообщался с казахстанцами, работающими в FAO и WFP ООН
«Барыс» прервал четырехматчевую серию поражений, одолев дома «Салават Юлаев»
Айман Мусаходжаева покинула должность ректора Казахского национального университета искусств (источник)
Школа имени Динмухамеда Кунаева открылась в Шымкенте
Установить в автобусах тревожные кнопки предложили в Астане
Токаев назначил командующего Силами спецопераций ВС РК
О возможной отмене рейсов предупредил аэропорт Астаны
Сезонную работу казахстанцев на фермах Англии обсудили в Минтруда
$1,5 млрд готов вложить инвестор в проекты Туркестанской области
Алихан Смаилов утвердил сроки национальной сельхозпереписи
Закладчика «синтетики» задержали с поличным в Акмолинской области
Аким Астаны о недобросовестных застройщиках: «Продали воздух»
Утечку номеров телефонов прокомментировали в Минцифры
Маулен Ашимбаев выступил с лекцией перед слушателями школы аналитики
Пытавшегося сбежать подозреваемого задержали в Алматы

Читайте также

Кинотеатр на колесах
Астанчанину приходили штрафы за нарушения, которые он не со…
Из открытого колодца спасли ребенка трое подростков в Экиба…
Сколько дней казахстанцы отдохнут в праздничные дни марта

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]