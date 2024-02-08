Водонапорные башни обмерзают в Северо-Казахстанской области Общество 8 февраля 2024 г. 2:30 10 Андрей Кратенко Ледяные наросты производят сильное впечатление, но не радуют местных жителей. фото из открытых источников Так, жители села Жанасу в районе Шал Акына на целую неделю остались без воды, после того как их водонапорная башня превратилась в сосульку. Наиболее внушительно из-за количества льда смотрится башня в селе Смирново – административном центре Аккайынского района. Фотографии замерзших башен выставляют в социальных сетях жители СКО. Отметим, что обмерзают башни не только в эту зиму. Подобное происходило и раньше. Например, в 2021 году ледяным панцирем покрылась 15-метровая водонапорная башня в селе Благовещенка Жамбылского района СКО. Но каждый раз ледяные монстры рождаются по одной и той же причине: просто кто-то вовремя не закрывает водопроводный кран. Башня переполняется, вода течет сверху вниз и замерзает на поверхности. #СКО #водоснабжение #водонапорная башня