Водонапорные башни обмерзают в Северо-Казахстанской области

Так, жители села Жанасу в районе Шал Акына на целую неделю остались без воды, после того как их водонапорная башня превратилась в сосульку. Наи­более внушительно из-за количества льда смот­рится башня в селе Смирново – административном цент­ре Аккайынского района. Фотографии замерзших башен выставляют в социальных сетях жители СКО.

Отметим, что обмерзают башни не только в эту зиму. Подобное происходило и раньше. Например, в 2021 году ледяным панцирем покрылась 15-метровая водонапорная башня в селе Благовещенка Жамбылского района СКО. Но каждый раз ледяные монстры рождаются по одной и той же причине: просто кто-то вовремя не закрывает водопроводный кран. Башня переполняется, вода течет сверху вниз и замерзает на поверхности.