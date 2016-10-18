​Воды живительная сила

Людмила КОРИНА

Состязания проводились по уровням в зависимости от степени подготовки. Учитывались также возрастные категории. Определены победители заплывов, но проигравших не было. Грамоты и призы получили все команды. На церемонии награждения говорилось о том, что регулярные физические упражнения, и особенно плавание, положительно влияют на здоровье людей и способствуют его укреплению.

Гости ознакомились с работой уральской детско-юношеской спортивной школы по водным видам спорта. По словам ее директора Серика Нургалиева, время занятий расписано буквально по минутам. Работают две секции – плавания и водного поло. Юные уральцы не однажды завоевывали призовые места в соревнованиях республиканского и международного уровня. В плотном графике находится место и для оздоровительных процедур. Но особое внимание уделяется детям с ограниченными возможностями. И, как убедились на практике тренеры и педагоги, тайна живительной силы воды еще не разгадана до конца.

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