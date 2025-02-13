Военнослужащих будут обучать тактической медицине

Общество
296

В Национальной гвардии выступили с инициативой разработки и утверждения Протокола по тактической медицине, а также предложили развивать телемедицину, сообщает Kazpravda.kz

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Об этом стало известно в ходе Межведомственного совещания с участием представителей медицинских служб Вооружённых сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан.

«Тактическая медицина – это комплекс мероприятий, осуществляемых непосредственно в чрезвычайных ситуациях и нацеленных на спасение жизни и предотвращение осложнений у военнослужащих, получивших ранения и травмы. Главный принцип тактической медицины — «золотой час», согласно которому помощь должна быть оказана в первые 60 минут после ранения, что значительно повышает шансы на выживание» , - сказал медицинский специалист Национальной гвардии Ерек Акласов.

В данных целях планируется разработка и утверждение Протокола тактической медицины современного стандарта оказания первой медицинской помощи в кризисных ситуациях с последующем подготовкой военнослужащих.

✅В столичной воинской части 5573 проводятся практические занятия с курсантами из числа военнослужащих войск правопорядка. Данные курсы по тактической медицине направлены на выработку навыков по оказанию медпомощи в экстренных ситуациях. Благодаря этому военнослужащие не только смогут действовать эффективно в боевых условиях, но и применять полученные навыки в гражданской жизни. Это решение поможет повысить уровень подготовки и даст солдатам возможность спасать жизни даже после завершения службы.

Кроме того, в ходе проведения круглого стола был поднят вопрос о возможности внедрения телемедицины в войсках. Это позволит военнослужащим получать консультации врачей из единой базы данных специалистов военно-медицинских подразделений дистанционно.
 
Проект даст возможность оперативно связываться с врачами в случае экстренных ситуаций с использованием аудио- и видеосвязи. Развитие тактической медицины и внедрение телемедицинских технологий станет важным шагом к созданию современной и эффективной системы военной медицины в Казахстане.

#военнослужащие #общество

Популярное

Все
Язык программирования на казахском разработал школьник
Распоряжение Главы государства об освобождении от должности
Друзья зовут ее Айшой
Указ Президента Республики Казахстан Об увольнении в запас военнослужащих срочной воинской службы, выслуживших установленный срок воинской службы, и очередном призыве граждан Республики Казахстан на срочную воинскую службу в марте – июне и сентябре – декабре 2025 года
Южная зимовка белых лебедей
Распоряжение Главы государства о назначении
Моя Караганда
Гордиться своей малой и большой родиной
Особый статус Туркестана
Сдан первый в регионе дом по программе реновации жилья
Вот это любовь!
Сбежавшего от полиции водителя привлекли к ответственности по 8 статьям в Таразе
Уникальный ясли-сад с соляной шахтой открылся в городе Сатпаеве
Оглянись, незнакомый прохожий
Никто не забыт?
Обеспеченность РК отечественными фармпрепаратами все еще низка – аналитики
Казахстан завоевал первую медаль на Азиаде-2025
Косшы станет городом школ, садов и дворцов
Новые автобусы пополнили автопарк Тараза
Всем аулам аул
Ближайшие дни, а также предстоящая неделя захватят все внимание болельщиков 34 стран
Трамп о войне в Украине: «Я хочу закончить эту проклятую штуку»
По зову крови и души
Десять лет без Гер-ага
Президент считает предложенную правительством ставку НДС завышенной
На фармацевтическом рынке РК правят бал импортёры
Путешественница Мадина Ашилова покорена Алтаем
Такие люди не уходят в прошлое...
В Якутию – за алмазами
Глава государства – об экономике: Расслабляться ни в коем случае нельзя
Приложение для диагностики коронавирусной пневмонии создали ученые
Паспорта и удостоверения личности попробуют выдавать через терминалы
Алматы – Туркестан – Ташкент – Самарканд – Шымкент – Алматы
Депутат высказалась об ажиотаже вокруг прогрева авто во дворах
В 2025 году 9 тыс. жителей Атырауской области получат адресную помощь
Кызылорда – наша гордость, слава, история
Горжусь тем, что говорю по-казахски
Буренки нынче довольны
«Проблема из пальца высосана»: вице-министр – о прогреве автомашин более пяти минут
В столичных торговых сетях сняли ограничения по реализации картофеля
30-летие Ассамблеи народа Казахстана – важная веха политики единства и согласия
Институциональное становление Академии наук завершено
Арабская компания запускает новый проект в Казахстане
Печальное событие произошло в семье Баян Алагузовой
Почти 30 млн тенге похитили чиновники из сферы образования в Туркестанской области
Парикмахерские услуги подорожали в Казахстане
Как в гимназии № 27 Алматы воспитывают всесторонне развитых личностей
Общественный туалет с уникальным дизайном построили в Шымкенте
Резюмируя поручения Президента
Инфляция в Казахстане: в какой области растут цены
Ученые исследовали происхождение казахских собак породы тобет

Читайте также

Хорошее дело браком не назовут?
Сколько дней отдохнут казахстанцы в марте
Более ста тысяч безработных получили выплаты из Госфонда со…
Повышение качества жизни людей – главная задача партии AMAN…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]