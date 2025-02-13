Военнослужащих будут обучать тактической медицине

В Национальной гвардии выступили с инициативой разработки и утверждения Протокола по тактической медицине, а также предложили развивать телемедицину, сообщает Kazpravda.kz

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Об этом стало известно в ходе Межведомственного совещания с участием представителей медицинских служб Вооружённых сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан.

«Тактическая медицина – это комплекс мероприятий, осуществляемых непосредственно в чрезвычайных ситуациях и нацеленных на спасение жизни и предотвращение осложнений у военнослужащих, получивших ранения и травмы. Главный принцип тактической медицины — «золотой час», согласно которому помощь должна быть оказана в первые 60 минут после ранения, что значительно повышает шансы на выживание» , - сказал медицинский специалист Национальной гвардии Ерек Акласов.

В данных целях планируется разработка и утверждение Протокола тактической медицины современного стандарта оказания первой медицинской помощи в кризисных ситуациях с последующем подготовкой военнослужащих.

В столичной воинской части 5573 проводятся практические занятия с курсантами из числа военнослужащих войск правопорядка. Данные курсы по тактической медицине направлены на выработку навыков по оказанию медпомощи в экстренных ситуациях. Благодаря этому военнослужащие не только смогут действовать эффективно в боевых условиях, но и применять полученные навыки в гражданской жизни. Это решение поможет повысить уровень подготовки и даст солдатам возможность спасать жизни даже после завершения службы.



Кроме того, в ходе проведения круглого стола был поднят вопрос о возможности внедрения телемедицины в войсках. Это позволит военнослужащим получать консультации врачей из единой базы данных специалистов военно-медицинских подразделений дистанционно.



Проект даст возможность оперативно связываться с врачами в случае экстренных ситуаций с использованием аудио- и видеосвязи. Развитие тактической медицины и внедрение телемедицинских технологий станет важным шагом к созданию современной и эффективной системы военной медицины в Казахстане.