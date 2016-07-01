Статьи Военный дискурс репортеров Далелхан ШАХАНОВ

Бери шинель…

Семинар по экстремальной журналистике «Военный дискурс», уже четвертый по счету, проходил на базе учебного центра в⁄ч 29011 в Актау. Практический курс был организован Министерством обороны РК для обу­чения казахстанских журналистов работе в зоне вооруженных конфликтов и в экстремальных ситуациях, а также освещения террористических актов. В «журналистский призыв» было отобрано порядка четырех десятков представителей республиканских и региональных СМИ.



По словам организаторов из пресс-службы МО РК, выбор мес­том проведения семинара Воен­но-морской базы ВМС Вооруженных сил Казахстана не случаен. Поскольку значение Кас­пийского региона в глобальной системе геополитических и экономических координат в настоя­щее время неуклонно растет, Казахстан, как и другие прикаспийские страны, заинтересован в сохранении здесь стабильно высокого уровня региональной безопасности. Как отметил главнокомандующий Военно-морскими силами ВС РК вице-адмирал Жандарбек Жанзаков, военные моряки постарались показать журналистам, чем живут современные Вооруженные силы Казахстана, как строится процесс боевой подготовки в Военно-морских силах.

– Журналисты получили возможность выйти на кораблях в море, увидеть воочию, как несут службу наши моряки, – сказал главком. – Были организованы выходы на шлюпках, проводились тренировки по борьбе за живучесть корабля.



Огонь, вода и медные трубы

…Первый день занятий начался ни свет ни заря, как положено в армии, с утренней физической зарядки. Упражнения, которые вам предлагают выполнить в армейском спортивном городке, совсем не похожи на те, что вы делаете на фитнес-тренировках в городском парке. Тут вас не станут обучать красивым движениям в такт музыке.

Все намного практичней. Чего стоят движения, условно называе­мые «упражнением лыжника». Тут и наклон вперед, и прогиб назад, и мах руками, и приседания. В унисон этому и «ходьба гусиным шагом». Признаться, гуси ходят намного грациозней, чем человек, вышагивающий в положении «присед», причем соблюдая заданный темп. Зато нагрузки вполне армейские, если дело непривычное, из сил выбиваешься быстро, а впереди еще длинный учебный день.



Торжественная церемония открытия семинара началась с ритуала поднятия флага Военно-морских сил ВС РК. Журналисты вместе с личным составом выстроились на плацу, где их подробно проинструктировали. Затем участников семинара переодели в специально пошитое для них обмундирование.

С этой минуты журналисты, добровольно согласившиеся принять участие в «Военном дискурсе» в Актау, будут подвергаться все новым и новым испытаниям. Помимо изучения теории в комфортной аудитории с кондиционерами, где «мастерам пера и микрофона» рассказывали об особенностях поведения в экстремальных ситуациях, программа включала практические занятия под жарким солнцем на берегу моря и палубе боевого судна.



На ракетно-артиллерийских кораблях казахстанских Военно-морских сил журналисты не только наблюдали за перипетиями боевой службы военных моряков, но и получили редкую возможность проверить себя. После выхода в море из порта Актау «акулы пера» стали участниками корабельно-боевых учений. Экипажи военных судов участвовали в организации борьбы за живучесть корабля при условном пожаре, а также демонстрировали навыки сигналопроизводства посредством флагов. А из привычного всем автомата Калашникова в условиях морской качки постреляли не только военные моряки, но и журналисты.



– Все мероприятия выполнены на оценку «хорошо», замечаний не было, внештатных ситуаций не произошло, – отметил помощник командира РАК «Казахстан» капитан-лейтенант Саур Оразкенов. – Экипаж действовал четко, каждый показал свою выучку, которую он получил за эти полгода в рамках бое­вой подготовки.

А на учебно-тренировочной станции учебного центра в⁄ч 29011 участники семинара испытали себя практическими действиями по спасению кораб­ля после получения пробоины. Ребята, стоя по колено в воде, самозабвенно пытались закрыть деревянной заглушкой «дыру в корпусе корабля», не обращая внимания на холодный душ, лихорадочно крутили домкрат. Следующей «проверкой на прочность» была работа по тушению пожара. Облачившись в костюмы пожарных, журналисты гасили огонь в помещении.



Еще интересней было на шлюпочной практике, где участников семинара усадили за весла и заставили грести. Так они преодолели около трех миль, попутно отрабатывая практические ввод­ные, а потом с гордостью демонстрировали друг другу мозоли на руках. На водолазной станции журналистам выпала возможность погрузиться с аквалангом на глубину 6–7 метров, а затем испытать незабываемые ощущения в барокамере.

Поскольку многие журналисты впервые вышли в море, уникальным опытом для них стал обряд оморячивания. При первом выходе в море каждый по традиции должен выпить рынду (корабельный колокол) морской воды, только после этого командир корабля принимает его в моряки. Всем оморяченным вручили именные сертификаты с указанием точных географических координат.



Обучать и информировать

– Журналистов надо обучать, – считает профессор, доктор политических наук, член международной ассоциации исследователей терроризма из Болгарии Татьяна Дрознина. – Надо похвалить Министерство обороны вашей страны за такой обучающий семинар, я думаю, что примеру оборонного ведомства должны последовать и другие госучреждения. Необходимо предоставлять информацию и знания, тогда журналисты будут отражать события объективно, компетентно и правильно.



Лектор с Балканского полу­острова не смогла прибыть в Актау, и встреча проходила посредством Интернета, по скайпу. Со ссылкой на материалы зарубежных и казахстанских средств массовой информации она рассказала о проблемах и принципах освещения террористических актов. Всемирная паутина – это новая среда обитания традиционных СМИ. Интернет дает возможность высказаться тем, кто не может купить время и место в газете или на телеканале, чтобы привлечь внимание и выразить свое мнение.

Директор Казахстанского института стратегических исследований Ерлан Карин также говорил о терроризме, как о глобальной проблеме.

– Как показывают практика и опыт разных стран, важна не только силовая часть системы противодействия угрозам терроризма и радикализма. Не менее важная, может быть даже ключевая часть, это вопросы информационного реагирования, – так начал свою лекцию известный казахстанский эксперт.

В этом и важность семинара. Подобного рода встречи крайне полезны, потому что позволяют осмыслить и проанализировать события, которые происходят вокруг, для того, чтобы выработать правильные механизмы реагирования, в том числе и в информационной сфере. И политологи, и журналисты работают в одной сфере – анализе и освещении. В век доминирования информации очень час­то любое событие, в том числе и террористический акт, принимает определенный медийный эффект. Даже больше, терроризм и медиаэффект всегда идут рядом, поскольку каждый террористический акт рассчитан на широкий общественный резонанс. Одно из главных отличий терроризма от обычной криминальной деятельности заключается именно в стремлении оказать максимальное информационное общественное воздействие.



Угроза международного терроризма, рост уровня политической и общественной нестабильности в мире не случайно стали центральной темой очередного семинара «Военный дискурс». Журналисты нередко ведут вещание с мест конфликтов, ЧС и терактов, порой рискуя ради репортажа собственной жизнью. Они должны знать, как защитить себя, как работать в условиях информационной войны и при этом не стать жертвой, как сделать качественный материал и остаться в живых. В то же время журналисту необходимо помнить об этике освещения подобных событий, а также о том, что необдуманные действия могут привести к угрожающим последствиям.



В течение четырех дней четыре десятка представителей СМИ познавали секреты работы в экстремальных условиях, слушали уникальные в своем роде лекции. В рамках встреч журналисты получили возможность не только узнать об исследованиях проблем терроризма, общие характеристики групп, принципы финансирования, но и получить исчерпывающие ответы на интересующие их вопросы.

В преддверии Дня работников связи и информации многим из них за оперативность в освещении военной темы от имени министра обороны Имангали Тасмагамбетова вручили памятные подарки. В их числе был и автор этих строк – специальный приз вручили с формулировкой «за вклад в освещение военной темы, активную гражданскую позицию, объективность и высокий профессионализм».

