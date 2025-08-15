Вокруг одной из клиник Караганды разгорелся скандал

Скандалы
27
Елена Ульянкина
собственный корреспондент по Карагандинской области

Выявлено несколько случаев заражения синегнойной инфекцией

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Эта инфекция плохо поддается лечению антибиотиками и может приводить к сепсису, гангрене и даже гибели человека. Недавно люди, подхватившие ее в стенах Карагандинской железнодорожной больницы, нашли друг друга через социальные сети, открыто завив о своей беде, сообщает Kazpravda.kz 

Одна из них – 62-летняя Елена Куликова. В ноябре 2023 года ей сделали операцию по замене коленного сустава. Спустя несколько дней у пациентки распухла нога, поднялась температура – началось воспаление. Карагандинские врачи лечили ее, но о том, что синегнойная инфекция попала в кровь и стала разрушать ногу, карагандинка узнала спустя несколько месяцев, когда попала в другой стационар.

С тех пор Елена выдержала уже 12 операций, но победить инфекцию не получается. Она постоянно принимает антибиотики. Рана на ноге не заживает. Врачи установили ей аппарат Илизарова, поскольку из-за многочисленных хирургических вмешательств одна нога стала короче другой. Ходит женщина только с помощью костылей. Елена Куликова в отчаянии, ведь после обычной плановой операции она стала инвалидом.

С такой же бедой столкнулась и 63-летняя Наталья Фонакова. В сентябре 2023 года в Карагандинской железнодорожной больнице ей прооперировали больное колено, установили эндопротез, но к нормальной жизни пациентка не вернулась. Началось заражение. Дошло до того, что ей пришлось удалять искусственное колено.

«Мне занесли синегнойную палочку, – пишет в Instagram Наталья Фонакова. – Живу на обезболивающих. Перенесла четыре операции, но все бесполезно. Сейчас опять собираюсь в клинику Астаны. Нас таких уже 10 человек. У всех – синегнойная инфекция».

Когда вскрылись все эти обстоятельства, руководство железнодорожной больницы выступило с заявлением. Оказалось, что жалобу подал всего один пациент, которого потом осмотрели и отправили на лечение в столицу – в Национальный научный центр травматологии и ортопедии им. академика Н. Батпенова. Позже была проверка из управления здравоохранения Карагандинской области. Однако, как сообщило руководство клиники, грубых нарушений не выявлено.

Корреспондент «Казправды» обратилась за дополнительной информацией в госорганы. Первым пришел ответ на наш запрос из департамента санитарно-эпидемиологического контроля. Ведомство подтвердило, что к ним поступали тревожные сигналы.

«В 2024 году, согласно полученным экстренным извещениям, были зарегистрированы пять случаев осложнений после плановых операций по эндопротезированию суставов в Карагандинской железнодорожной больнице, – сообщает и. о. руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Карагандинской области Гульжан Байгутанова. – У четырех больных выделена синегнойная палочка. По всем случаям, связанным с оказанием медицинской помощи, были проведены противоэпидемические мероприятия, в том числе текущая и заключительная дезинфекция помещений в отделении».

Следом ответ на журналистский запрос прислало управление здравоохранения. В нем говорится, что в августе 2024 года в госорган обращалась 62-летняя карагандинка, но потом отозвала свою жалобу. Несмотря на это, мониторинговая группа облздрава все-таки выезжала в железнодорожную больницу. Она выявила «нарушения дезинфекционно-стерилизационного режима и гигиены рук медперсонала». Свои замечания комиссия изложила в письменном виде и дала рекомендации, как устранить недостатки. Облздрав констатирует, что клиника их выполнила. В частности, сделали капремонт операционных залов, в травматологическом и хирургическом отделениях, установили приточно-вытяжную вентиляцию, купили новые медицинские инструменты и провели семинары для персонала.

В нынешнем году жалоб на заражение внутрибольничными инфекциями в железнодорожной больнице не было. Видимо, принятые меры подействовали. Но как быть тем пациентам, которые уже два года борются с болезнью? Люди собираются подавать коллективный иск на клинику и требовать компенсации материального и морального вреда. Другого выхода из возникшей ситуации они не видят.

#скандал #клиника

Популярное

Все
«Искусство, как маяк, всегда сияло...»
Над пончо – гордый боливар
Шоколадка для Дженнифер Лопес
В столице проходят мастер-классы по анимации
Казахстанцы сделали свой выбор
Награды паралимпийцам вручили в Астане
Хаб «Мағжан орталығы» открылся в Петропавловске
Встреча с жителями Жамбылской области
Для студентов колледжа построили общежитие
Очередники получили жилье
Быстрее реагировать на вызовы
В поисках гениального романа
Сделан шаг к реализации глобального проекта
Здесь лечат птиц и животных и дают им приют
Как защититься от цифровых аферистов
Школа должна быть местом, где каждый ребенок чувствует себя в полной безопасности – Токаев
В поселке Карсакпай начиналась история меднорудного края
Зато мой сын...
Астана – здоровый город
Творчество во спасение
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Незаконные постройки снесут в Уральске
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
Модернизация на особом контроле
В Павлодаре откроют первую комфортную школу
День строителя
Джей Ло в Алматы: что важно знать перед концертом
Министр проверил обеспечение аграриев поливной водой
Акчулаков доложил Президенту о работе и планах Ассоциации инвесторов
Путин рассказал Токаеву об итогах беседы со спецпосланником Президента США
На побережье Алаколя появится оздоровительный комплекс
Пять бронзовых медалей завоевали казахстанки на молодежном ЧА по боксу
В Актау возле ботанического сада высадили 250 деревьев
В Семее проходит международная конференция, посвященная юбилею Абая
Дружеский и доверительный разговор
Дожди с грозами и ветром ожидаются в Казахстане
Astana IT University объявляет набор на программу «Digital Public Administration»
Большие возможности для отечественного производства
Акция-конкурс по сбору мусора прошла в Кызылорде
Благодарность за профессионализм
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и законы Республики Казахстан          по вопросам введения его в действие
Десять человек погибли за два дня на трассах Казахстана
На Зеленом базаре арендаторы в очередной раз устроили демарш
В Астане сгорел рынок «Big Шанхай»
Жезказган – Кызылорда: уложены первые километры асфальта
Асфальтобетонный завод строят в Сатпаеве
Сильные дожди накроют Казахстан
Амангельды Нугманов: Защита прав человека – ключевой ориентир в работе полиции
Сенатор Амангельды Нугманов ознакомился с инициативами в сфере высшего образования в Актобе
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Более полумиллиарда тенге выделили на ремонт столетней дороги в ВКО
Сенаторы обсудили с военными Жетысу реализацию закона о территориальной обороне
​​​​​​​Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации уголовного законодательства Республики Казахстан
Сенатор Алибек Наутиев высказался о развитии рыбной промышленности в Атырауской области
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
Родители потратили благотворительную помощь на лечение сына: возбуждено дело
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики
Нацбанк начал валютные интервенции

Читайте также

Чиновников наказали после попытки переселить воспитанников …
Трамп интересовался, связано ли поведение Маска с употребле…
Учебный центр в Астане оказался в центре скандала
⁠Антикор в отношении Ермека Турсунова следственные действия…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]