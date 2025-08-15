Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Эта инфекция плохо поддается лечению антибиотиками и может приводить к сепсису, гангрене и даже гибели человека. Недавно люди, подхватившие ее в стенах Карагандинской железнодорожной больницы, нашли друг друга через социальные сети, открыто завив о своей беде, сообщает Kazpravda.kz

Одна из них – 62-летняя Елена Куликова. В ноябре 2023 года ей сделали операцию по замене коленного сустава. Спустя несколько дней у пациентки распухла нога, поднялась температура – началось воспаление. Карагандинские врачи лечили ее, но о том, что синегнойная инфекция попала в кровь и стала разрушать ногу, карагандинка узнала спустя несколько месяцев, когда попала в другой стационар.

С тех пор Елена выдержала уже 12 операций, но победить инфекцию не получается. Она постоянно принимает антибиотики. Рана на ноге не заживает. Врачи установили ей аппарат Илизарова, поскольку из-за многочисленных хирургических вмешательств одна нога стала короче другой. Ходит женщина только с помощью костылей. Елена Куликова в отчаянии, ведь после обычной плановой операции она стала инвалидом.

С такой же бедой столкнулась и 63-летняя Наталья Фонакова. В сентябре 2023 года в Карагандинской железнодорожной больнице ей прооперировали больное колено, установили эндопротез, но к нормальной жизни пациентка не вернулась. Началось заражение. Дошло до того, что ей пришлось удалять искусственное колено.

«Мне занесли синегнойную палочку, – пишет в Instagram Наталья Фонакова. – Живу на обезболивающих. Перенесла четыре операции, но все бесполезно. Сейчас опять собираюсь в клинику Астаны. Нас таких уже 10 человек. У всех – синегнойная инфекция».

Когда вскрылись все эти обстоятельства, руководство железнодорожной больницы выступило с заявлением. Оказалось, что жалобу подал всего один пациент, которого потом осмотрели и отправили на лечение в столицу – в Национальный научный центр травматологии и ортопедии им. академика Н. Батпенова. Позже была проверка из управления здравоохранения Карагандинской области. Однако, как сообщило руководство клиники, грубых нарушений не выявлено.

Корреспондент «Казправды» обратилась за дополнительной информацией в госорганы. Первым пришел ответ на наш запрос из департамента санитарно-эпидемиологического контроля. Ведомство подтвердило, что к ним поступали тревожные сигналы.

«В 2024 году, согласно полученным экстренным извещениям, были зарегистрированы пять случаев осложнений после плановых операций по эндопротезированию суставов в Карагандинской железнодорожной больнице, – сообщает и. о. руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Карагандинской области Гульжан Байгутанова. – У четырех больных выделена синегнойная палочка. По всем случаям, связанным с оказанием медицинской помощи, были проведены противоэпидемические мероприятия, в том числе текущая и заключительная дезинфекция помещений в отделении».

Следом ответ на журналистский запрос прислало управление здравоохранения. В нем говорится, что в августе 2024 года в госорган обращалась 62-летняя карагандинка, но потом отозвала свою жалобу. Несмотря на это, мониторинговая группа облздрава все-таки выезжала в железнодорожную больницу. Она выявила «нарушения дезинфекционно-стерилизационного режима и гигиены рук медперсонала». Свои замечания комиссия изложила в письменном виде и дала рекомендации, как устранить недостатки. Облздрав констатирует, что клиника их выполнила. В частности, сделали капремонт операционных залов, в травматологическом и хирургическом отделениях, установили приточно-вытяжную вентиляцию, купили новые медицинские инструменты и провели семинары для персонала.

В нынешнем году жалоб на заражение внутрибольничными инфекциями в железнодорожной больнице не было. Видимо, принятые меры подействовали. Но как быть тем пациентам, которые уже два года борются с болезнью? Люди собираются подавать коллективный иск на клинику и требовать компенсации материального и морального вреда. Другого выхода из возникшей ситуации они не видят.