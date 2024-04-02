Волонтер живет в каждом из нас

Для общей координации помощи пострадавшим и распределения волонтеров действует единый контакт-центр +7-708-706-42-42. В регионах страны, расположенных в «критических зонах» организованы пункты сбора гуманитарной помощи. В целом в регионах страны в пунктах сбора помощи для пострадавших задействованы 20 тыс. волонтеров. По последней информации, эвакуирован 12 701 человек, среди них 4 728 детей. В пунктах временного размещения находится 6 461 человек, из них 2 570 детей.

Свыше 30 тонн гуманитарной помощи отправили в регионы из Астаны. Об этом сообщили представители Национальной волонтерской сети. В выходные дни из Астаны в регионы, где проводятся противопаводковые мероприятия, направлено 14 «газелей» гуманитарной помощи. Жители столицы собрали для пострадавших от паводков одежду, средства гигие­ны, продукты питания и т. д. На данный момент в столице работают 9 складов. В сборе задействованы 30 волонтерских организаций, 200 волонтеров. Пункты сбора помощи в регионах также работают в усиленном режиме. 31 марта в Актобе прибыла гуманитарная помощь из Туркестанской области. Она будет распределена среди жителей пострадавших районов данного региона, сообщила пресс-служба Министерства культуры и информации.

Не остались в стороне и волонтеры, общественные активисты, депутаты маслихатов всех уровней, предприниматели, жители Атырауской облас­ти. Гуманитарную помощь пострадавшим от паводка в Актюбинской области в рамках акции «Күшіміз бірлікте» собрали волонтеры. Восемь тонн продуктов первой необходимости и медикаменты будут доставлены из Атырау в населенные пункты соседнего региона, которые подтопило талыми водами.

– За 3 дня нам удалось собрать восемь тонн продуктов питания и вещей. Кроме неравнодушных жителей области, большую помощь оказали предприниматели малого бизнеса, крупные бизнесмены. К нам присоединились более 100 волонтеров, которые 24 часа в сутки принимали вещи, сортировали их и упаковывали грузы. Мы старались включить все необходимые продукты, – рассказала директор Атырауского молодежного ресурс­ного центра Мансия Сагидоллаева.

Также открыт счет в помощь постра­давшим актюбинцам, куда продолжают поступать денежные средства.

Более миллиона тенге поступило от предпринимателей и просто жителей Актюбинской области для пострадавших от паводка в ответ на призыв РПП «Атамекен». Предприниматели привозят в центр сбора помощи продукты питания, одежду, хозяйственные товары, предметы личной гигиены.

– В Кобде второй год подряд люди страдают от наводнения. Это такая людская беда, что спокойно оставаться в стороне невозможно. Только такими маленькими вкладами и поддержкой можно сделать жизнь пострадавших более комфортной. Всем миром, надеемся, выйдем из ситуации, – поделилась предприниматель Айгуль Искакова.

Сейчас формируется помощь для Уилского района. Всего в области режим ЧС объявлен в пяти районах и в областном центре. Как только стало известно о стихии, в РПП «Атамекен» сразу создали рабочую группу. Она принимает звонки по двум направлениям – от населения, оказавшегося в трудной жизненной ситуации, и от самих предпринимателей.

– К примеру, затопило цех по выпуску бутилированной воды и рес­торан в районе Кирпичного моста. Наши юристы помогают частникам получить справку о наступлении форс-мажорных обстоятельств, ведь у него договорные обязательства перед недропользователем на поставку товара. Мы готовы им помочь, – поделился заместитель директора РПП Руслан Куйшинов.

Атамекеновцы сейчас выступают своего рода диспетчерами, координируя помощь предпринимателей и обращения эвакуационных пунк­тов, временно разместившихся в школах. Важно не просто обеспечить людей питанием, но и горячей едой. С этой задачей отлично справляется ассоциа­ция ресторанного и гостиничного бизнеса. Продолжаются перечисления на специальный счет.

Пресс-секретарь региональной палаты Альмира Бисекенова без конца вносит в свой ежедневник фамилии тех, кто щедр в эти дни. Один из них – член областного общественного совета, руководитель областного фтизиопульмонологического центра Ерлан Татимов. Его подшефные разместились в школе № 53. Это 85 человек, 44 из которых – дети школьного возраста. Он привез им сначала матрасы, а затем ученикам 900 тетрадей, по 100 ручек, карандашей, а также фломастеры. К тому же оплатил для всех бесплатное посещение бани. Помогла все организовать его семья.

– Это общая беда. Каждый из нас мог оказаться на их месте. Только всем миром сможем поддержать пострадавших, – объяснил свой поступок Ерлан Татимов.

Люди помогают друг другу и словом, и делом. Хороший пример заразителен.