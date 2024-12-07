Волонтеры – герои современности

В рамках этапа «Ситуационный вызов» они предлагали практические решения таких проблем,­ как помощь пострадавшим от пожаров или организация экологических акций. «Блиц-опрос» подчеркнул широту знаний. А задание «Найди общее» раскрыло умение мыслить креативно и видеть взаимосвязи там, где другие их не замечают.

Каждое выступление было пронизано энергией, энтузиазмом и верой в силу добрых дел. Как отметила руководитель фронт-офиса волонтерства Birgemiz Анастасия Волкова, такие мероприятия вдохновляют все больше людей присоединяться к волонтерскому движению.

– Волонтеры – это герои современности, – сказала она. – Они не только помогают тем, кто оказался в трудной ситуации, но и дарят всем нам надежду, показывают, что сила и единство способны преодолеть любые испытания.

2024 год стал вызовом для Северного Казахстана. Паводковая весна объединила сотни неравнодушных людей. Они самоотверженно работали, помогали соседям, доказывая, что единство делает всех нас сильнее.

Ряды волонтеров продолжают расти, и каждый новый участник становится частью мощного движения, которое меняет жизни. Победители конкурса доказали: быть волонтером – значит быть героем, чья деятельность дарит тепло и надежду.