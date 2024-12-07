Волонтеры – герои современности

Статьи
3
Андрей Кратенко
собственный корреспондент по СКО

В Петропавловске конкурс «Мистер и Миссис Волонтер» собрал самых активных представителей волонтерского движения. Участники продемонстрировали не только лидерские качества, но и безграничную преданность делу.

фото автора

В рамках этапа «Ситуационный вызов» они предлагали практические решения таких проблем,­ как помощь пострадавшим от пожаров или организация экологических акций. «Блиц-опрос» подчеркнул широту знаний. А задание «Найди общее» раскрыло умение мыслить креативно и видеть взаимосвязи там, где другие их не замечают.

Каждое выступление было пронизано энергией, энтузиазмом и верой в силу добрых дел. Как отметила руководитель фронт-офиса волонтерства Birgemiz Анастасия Волкова, такие мероприятия вдохновляют все больше людей присоединяться к волонтерскому движению.

– Волонтеры – это герои современности, – сказала она. – Они не только помогают тем, кто оказался в трудной ситуации, но и дарят всем нам надежду, показывают, что сила и единство способны преодолеть любые испытания.

2024 год стал вызовом для Северного Казахстана. Паводковая весна объединила сотни неравнодушных людей. Они самоотверженно работали, помогали соседям, доказывая, что единство делает всех нас сильнее.

Ряды волонтеров продолжают расти, и каждый новый участник становится частью мощного движения, которое меняет жизни. Победители конкурса доказали: быть волонтером – значит быть героем, чья деятельность дарит тепло и надежду.

#конкурс #Петропавловск #волонтеры

Популярное

Все
Твердая позиция по мягкой силе
Монополисты предлагают досрочно повысить тарифы
Требуются новые подходы
Забудьте о ведрах с углем и золой!
Инфлюенсер казахских традиций и языка
Парк перекрыл дорогу саду
Чтобы выращивать, а не завозить
Развитие предпринимательства – основа успешной экономики
Духовные связи крепки, дружба вечна
В Театре танца восстановили историческую драму «Аксак Кулан»
Дом без рулевого
Международные стандарты по борьбе с коррупцией
Казахстан подтверждает приверженность принципам ОБСЕ
Внимание – ключевым отраслям
Повестка пленарного заседания сформирована
Маулен Ашимбаев: Наука должна работать на стратегические цели страны
В Уральске начал работу реабилитационный центр «Мейiрiм»
АПК: ресурсы, субсидии, лизинг
Создавать живое позитивное искусство
На комиссии по демонополизации экономики
«Южный вектор» открыт для бизнес-предложений
В поликлинике Кызылорды необоснованно завышали стоимость медсправок
Задачи прокуратуры – закон и порядок
Мы – из Казахстана!
Махмуд Сабырхан нокаутом выиграл бой на ЧА по боксу
Лица старого Уральска
Оперу «Айсулу» представили в «Астана Опера»
Осужден руководитель ветеринарной службы Туркестанской области
Кобот мебель выпускает
69-летняя студентка из Турции учит казахский язык в университете Туркестана
Политическая дружба на принципах равенства и взаимоуважения
Стартовал чемпионат Азии по боксу
«Юные беркуты» трудностей не боятся
Будем друзьями?
Вопрос жизни
Продолжается международная акция «16 активных дней против насилия»
Труд, облагородь человека!
«Киберпол» работает эффективно
В Южной Корее открылась кофейня Starbucks с видом на КНДР
Доля женщин в парламентах мира приближается к одной трети
Казахской государственности – 12 веков, 12 столетий
Водителя арестовали из-за стикера на госномере в Жамбылской области
Директоров школ и завучей в Караганде лишили доплаты
До золота рукой подать
Больничный теперь не подделаешь
Адлет Барменкулов покидает пост президента КФФ
Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращенный в будущее
Мы будем привлекать инвестиции в туристическую отрасль ВКО для ее продвижения на международном уровне
Первый приговор по делу о вовлечении школьницы в секс-рабство вынесли в Кызылорде
На трассе Балхаш – Сарышаган задержали военного с крупной партией наркотиков
Арест, штрафы и лишение прав: участников беспредельного кортежа наказали в Конаеве
Студентов, пенсионеров и домохозяек в РК освободят от обязательного декларирования доходов
Шесть рейсов не могут вылететь из аэропорта Астаны
Казахстанских водителей предупредили о новом способе мошенничества
Президент подписал закон по вопросам реформирования жилищной политики
В Египте перевернулся автобус с туристами из Казахстана
Увидеть Мангистау и запомнить навсегда
В Кызылординской области открылась первая «Комфортная школа»
Кто и как охотится за нашими детьми?
Санжар Адилов назначен заместителем министра внутренних дел РК

Читайте также

Поговори со мною, мама
Защита интеллектуальных прав
В Уральске начал работу реабилитационный центр «Мейiрiм»
АПК: ресурсы, субсидии, лизинг

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]