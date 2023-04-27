Вопрос овладения казахским языком всеми гражданами останется стратегическим

Президент РК подчеркнул, что все дискуссии по языковому вопросу носят не этнический, а гражданский и политический характер

Фото: akorda.kz

Президент Казахстана сообщил, что казахский язык должен стать средством приобщения к лучшим достижениям научного прогресса и образования, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду.

«Стратегическим направлением нашей политики остается вопрос овладения государственным языком всеми гражданами. Казахский язык выступает действенным инструментом гражданской интеграции, олицетворением культурно-духовного единения. При этом казахский язык должен стать средством приобщения к лучшим достижениям научного прогресса и образования», – сказал глава государства, выступая на сессии Ассамблеи народа Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что это историческая задача, которую предстоит решить не только профильным министерствам, но и всем обществом. При этом важно не допускать инсинуаций и ажиотажа.

«Граждане, не изучавшие государственный язык и не владеющие им в требуемом объеме, ни в коем случае не должны ущемляться по языковому принципу. В то же время в нашем обществе изучение государственного языка, стремление овладеть им должно стать повседневной нормой.

Казахский язык только тогда станет популярным, когда усилится его востребованность. В конце концов, владение различными языками – это признак культуры каждого человека. А овладение государственным языком, тем более родным казахским языком, – это показатель того, насколько развит в культурном отношении тот или иной гражданин, насколько развита в нем гражданская ответственность, в конце концов, насколько он патриотичен. В целом, вокруг государственного языка необходимо поддерживать положительную и позитивную атмосферу. Важно понимать, что все дискуссии по языковому вопросу носят не этнический, а гражданский и политический характер», – подчеркнул глава государства.