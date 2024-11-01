Вопросы безопасности детей рассмотрели в Акорде

Под председательством госсоветника Ерлана Карина прошло совещание по вопросам обеспечения безопасности детей, профилактики и предотвращения правонарушений в отношении несовершеннолетних, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Участие приняли министры просвещения, культуры и информации, представители Генеральной прокуратуры, КНБ, МВД, структурных подразделений администрации президента и Уполномоченного по правам ребенка.

На мероприятии был обсужден ход реализации системных и оперативных мер по обеспечению безопасности и защите прав детей, противодействию правонарушениям, а также по профилактике и предотвращению суицидов среди несовершеннолетних.

Ерлан Карин отметил, что обеспечение безопасности детей всегда находится в центре внимания государства. В целом, госорганами выработаны необходимые институциональные решения, созданы механизмы профилактики и алгоритмы реагирования.

Госсоветник подчеркнул необходимость системного подхода и общей координации работы госорганов по вопросам безопасности детей, а также их защиты от противоправного контента, в том числе совместно с гражданскими институтами и родительской общественностью.

По итогам совещания Ерлан Карин дал конкретные поручения ответственным госорганам по усилению межведомственной координации и взаимодействия.