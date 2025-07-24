Вопросы благотворительности будут открыто обсуждаться обществом в РК

Благотворительность
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Венера Баталова
корреспондент

Об этом на брифинге в Правительстве сообщил вице-министр культуры и информации Канат Искаков. По его словам, в стране готовятся поправки в закон, ужесточающие требования к деятельности благотворительных фондов. Сейчас уже создана рабочая группа, которая занимается разработкой законодательных изменений, передает корреспондент Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По словам вице-министра, в настоящее время в стране ведется работа по совершенствованию законодательства в сфере некоммерческих и благотворительных организаций. Уже сформирована специальная рабочая группа с участием экспертов, представителей неправительственного сектора и профильных государственных органов.

«В целом сфера НПО требует корректировки. Особенно это касается вопросов реализации благотворительных мероприятий. Подготовлены предложения по внесению изменений в Закон о благотворительности и сопутствующие правовые акты», — подчеркнул Канат Искаков.

Он также отметил, что ключевыми направлениями предстоящих изменений станут:

Четкое определение правового статуса неправительственных и некоммерческих организаций, а также разграничение их функций;

Усиление требований к публичности и подотчетности в части поступающих доходов и расходов;

Установление ответственности для руководителей организаций, занимающихся благотворительной деятельностью.

«Важно, чтобы деятельность в этой чувствительной сфере вызывала доверие у общества. Поэтому все предложения будут открыто обсуждаться, в том числе с участием журналистов и представителей общественности», — добавил вице-министр.

По информации ведомства, законопроект будет разработан с учетом международной практики и мнений всех заинтересованных сторон. В будущем подобные инициативы позволят укрепить институты гражданского общества и повысить эффективность работы НПО в интересах казахстанцев.

Напомним, в Казахстане функционируют сотни благотворительных организаций, деятельность которых зачастую вызывает вопросы у граждан, особенно в части расходования средств. Новые инициативы должны стать шагом к большей открытости и доверию в этой важной сфере.

К слову, в Астане продолжается судебный процесс по делу главы благотворительного фонда Biz Birgemiz Qazaqstan Перизат Кайрат и ее матери Гани Алашбаевой. Их обвиняют в хищении в особо крупных размерах и мошенничестве.

На суде прокурор Арман Казкен запросил для Перизат Кайрат 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права заниматься деятельностью, связанной с привлечением денег в целях благотворительности, сроком на 10 лет.

В ходе прений прокурор предложил подвергнуть конфискации и передать в счет возмещения потерпевшим имущество, приобретенное на средства, добытые преступным путем.

#НПО #благотворительность #подотчетность

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