Тайская делегация посетит Казахстан 22-24 февраля

Замминистра иностранных дел Таиланда посетит с визитом Казахстан. Об этом на брифинге журналистам сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба МИД

С 22 по 24 февраля заместитель министра иностранных дел Таиланда Джаккапонг Сангмани в сопровождении представительной тайской бизнес-делегации посетит Казахстан.

— Целью визита является укрепление торгово-экономических отношений, дальнейшее развитие сотрудничества в туристской отрасли, совместная реализация потенциальных инвестиционных проектов в области медицины между двумя странами, — отметили в ведомстве.

В МИДе добавили, что в ходе визита планируются двусторонние встречи с руководством МИД, МСХ, Минтуризма, акимата Алматы, компании Kazakh Invest, Центра развития торговой политики QazTrade, а также с представителями деловых кругов.