Вопросы эффективного использования водных ресурсов обсудили сенаторы

Парламент
93

Под председательством сенатора Али Бектаева состоялось расширенное заседание Комитета по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий

Фото: А. Байжуманов

На нём сенаторы рассмотрели вопросы эффективного использования водных ресурсов Западно-Казахстанской области и области Абай, в рамках реализации послания президента народу Казахстана «Экономический курс Справедливого Казахстана». В частности сенаторы детально остановились на вопросах эффективного использования водных ресурсов рек Жайык и Иртыш.

«С момента обретения независимости проблема рационального использования и охраны трансграничных рек стала одним из приоритетных вопросов обеспечения стабильного и безопасного развития Казахстана. От успешного решения проблем трансграничных рек зависит не только наша национальная безопасность, но и безопасность всего Центральноазиатского региона», - отметил Жанболат Жоргенбаев.

На заседании вице-министр водного хозяйства и ирригации Нурлан Алдамжаров и заместители акимов соответствующих регионов представили отчет об эффективном использовании водных ресурсов областей.

В меропрятии также приняли участие вице-министры сельского хозяйства, экологии и природных ресурсов, представители министерств промышленности и строительства, науки и высшего образования, иностранных дел и транспорта, руководство акиматов областей и представители экспертного сообщества.

Подводя итоги заседания, сенатор Али Бектаев отметил, что с учетом озвученных предложений депутатским корпусом будут сформированы рекомендации по совершенствованию отрасли, которые направят в соответствующие государственные органы.

#казахстан #Сенат

Популярное

Все
С таким тарифом до беды недалеко
Высотку передумали возводить в Костанае из-за трагедии на стройке
Стартовали с победы
«Волонтерство – это круто!» – так считают добровольцы из Курчатова
В Алматы по решению суда сносят жилой комплекс
Кузница юных талантов
Судью избили после футбольного матча в чемпионате Турции
Зимняя лихорадка
Подобрали, обогрели…
Хоть трава не расти
Астана – город спортивный!
Реабилитационный центр для детей с инвалидностью сохранят в Костанае
Пояс МСБ создается вокруг стекольного завода в Кызылорде
На что чаще всего жалуются жители Актюбинской области
Казахстан доставил гуманитарную помощь палестинскому народу
Для легкого дыхания
Учебный центр для казахстанских инженеров
Казахстанские гандболистки обыграли сборную Ирана на ЧМ
Акимат обратился к астанчанам из-за сильных морозов
Закон Республики Казахстан
Судебная система в контексте реформ
Президент подписал план действий в области прав человека и верховенства закона
Девочка погибла при взрыве газа в квартире в СКО
"Главное предназначение прокуроров - служение закону, интересам общества и государства"
МВД призывает казахстанцев не доверять ссылкам даже от родственников и друзей
Кукуруза может стать «свинцовой»
Арестован глава департамента экологии ВКО
Малую гидроэлектростанцию создал школьник из области Абай
Пассажиры поезда несколько часов мерзли на станции Тобол
Токаеву показали крупнейший в западном регионе центр настольного тенниса
«Барыс» сегодня в гостях сыграет с омским «Авангардом»
Сыграем против Криштиану?
Спать спокойно фермерам не дают долги…
Касым-Жомарт Токаев утвердил республиканский бюджет на 2024 - 2026 годы
В преддверии рождественских праздников в Астане прошла благотворительная ярмарка
В Астане завершилась VI летняя Спартакиада Республики Казахстан по таэквондо
Юная художница создает комиксы по истории и культуре казахского народа
Названа причина аварии на шахте имени Костенко
Уголь в Казахстане подорожал на 11% за год
Эксперты поддержали идею о введении единого часового пояса в Казахстане
Где смотреть прямую трансляцию матча Словения – Казахстан
Самостоятельная кассационная инстанция: требование времени
Даулет Турлыханов – герой своего времени
Токаев прибыл на матч Казахстан – Сан-Марино
Новую улицу открыли в Астане. Она будет 8-полосной
Президент вернул обществу социальный оптимизм и солидарность
Даулет Турлыханов защищал честь нации
Экс-учредитель "Оператора РОП" получила условный срок
Против рэпера Паффа Дэдди поданы новые иски о сексуальном насилии
«Барыс» дома одолел «Нефтехимик»
Токаев выступил на первом саммите СПЕКА
Фейковое интервью Нурлана Коянбаева распространяют мошенники
VIIІ республиканский чемпионат "Worldskills Kazakhstan 2023" проходит в Астане
В Минобороны прокомментировали сообщения о поставке вооружения в Армению
Мошенники начали обманывать казахстанцев с помощью искусственного интеллекта
Палестинский журналист стал «Мужчиной года» по версии журнала GQ
Впервые почувствовала, как слова и обещания преобразуются в конкретные дела – депутат Калтаева
Ниязова: Набран хороший темп. Государству нужно его сохранить, обществу – помочь в этом
Поставлены четкие и ясные задачи, будем совместно их исполнять – сенатор Жунусов
Казахстанца объявили в международный розыск за разжигание национальной розни

Читайте также

Проблемы экологии депутаты парламента обсудили с общественн…
Вернуть адмответственность за употребление наркотиков дома …
Мажилисмены призывают использовать потенциал чуйского канна…
Казахстан становится центром производства «синтетики» – деп…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]