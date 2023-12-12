Вопросы эффективного использования водных ресурсов обсудили сенаторы

Под председательством сенатора Али Бектаева состоялось расширенное заседание Комитета по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий

Фото: А. Байжуманов

На нём сенаторы рассмотрели вопросы эффективного использования водных ресурсов Западно-Казахстанской области и области Абай, в рамках реализации послания президента народу Казахстана «Экономический курс Справедливого Казахстана». В частности сенаторы детально остановились на вопросах эффективного использования водных ресурсов рек Жайык и Иртыш.

«С момента обретения независимости проблема рационального использования и охраны трансграничных рек стала одним из приоритетных вопросов обеспечения стабильного и безопасного развития Казахстана. От успешного решения проблем трансграничных рек зависит не только наша национальная безопасность, но и безопасность всего Центральноазиатского региона», - отметил Жанболат Жоргенбаев.

На заседании вице-министр водного хозяйства и ирригации Нурлан Алдамжаров и заместители акимов соответствующих регионов представили отчет об эффективном использовании водных ресурсов областей.

В меропрятии также приняли участие вице-министры сельского хозяйства, экологии и природных ресурсов, представители министерств промышленности и строительства, науки и высшего образования, иностранных дел и транспорта, руководство акиматов областей и представители экспертного сообщества.

Подводя итоги заседания, сенатор Али Бектаев отметил, что с учетом озвученных предложений депутатским корпусом будут сформированы рекомендации по совершенствованию отрасли, которые направят в соответствующие государственные органы.