Вопросы развития «зеленых» технологий обсуждают в Сенате

Парламент
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Под председательством вице-спикера Сената Ольги Перепечиной состоялась рабочая встреча в рамках подготовки к заседанию парламентской комиссии по мониторингу реализации национальных целей и задач в области устойчивого развития на тему «Развитие альтернативных источников энергии и «зеленых» технологий в Казахстане в рамках реализации ЦУР»

Фото: пресс-служба Сената

Ольга Перепечина отметила, что Казахстан, как участник Парижского климатического соглашения, уже начал структурные преобразования для создания более диверсифицированной и «зеленой» экономики.

«В основе трансформации Казахстана лежит глубокая декарбонизация энергетической системы, на долю которой приходится около трех четвертей выбросов парниковых газов в стране. Декарбонизация энергетического сектора должна принести нам двойную пользу: сократить выбросы углерода и способствовать смягчению последствий изменения климата, а за счет перехода на более чистые виды топлива, уменьшить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от сжигания топлива», - сказала Ольга Перепечина.

В ходе мероприятия сенаторами также была отмечена важность создания условий для привлечения инвесторов в развитие водородной энергетики. Депутаты считают, что местными исполнительными органами должны быть заблаговременно определены возможные земельные участки под проекты возобновляемых источников энергии с учетом всей необходимой инфраструктуры.

О работе в области «зеленых» технологий рассказал вице-министр экологии и природных ресурсов Мансур Ошурбаев. Он сообщил, что в Казахстане созданы организационно-правовые основы для перехода к зеленой экономике посредством принятия ряда законодательных документов.

Кроме того, со своими докладами выступили представители АО «Институт экономических исследований», Ассоциации возобновляемых источников энергии QazaqGreen, Альянса молодых ученых и Клуба молодых экспертов при Сенате.

#казахстан #Сенат

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