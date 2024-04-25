Вопросы защиты авторских прав обсудили в Астане

Политика
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Юлия Полонская

Эксперты рассуждали о том, как объединить усилия государства и бизнеса

Фото: пресс-лужба МКИ

Основные научные и прак­тические цели, поставленные организаторами международного «круглого стола» «Интеллектуальная собственность – основа креативной экономики. Nо IP – no eсоnomy», включали развитие IT-инфраструктуры, популяризацию авторского права на интеллектуальные разработки и привлечение международных инвестиций.

Открывая мероприятие, директор департамента креативных индустрий Министерства культуры и информации Гулисхан Нахбаева отметила, что Главой государства поставлены конкретные задачи по разработке мер господдержки в сфере креативной экономики.

– Будет действовать фонд, оказывающий помощь талант­ливым ребятам. Ориентируясь на международный опыт, мы разрабатываем его финансовую модель. Фонд займется отбором и обучением молодых людей, чтобы реализовать нашу основную цель – достижение экспортоориентированности, конкурентоспособности на мировом рынке. Также фонд будет заниматься защитой авторских прав и автоматизацией этого процесса. Еще имеют место случаи, когда автор создает уникальный продукт, но не может получить за это денежное вознаграждение. Поэтому одним из приоритетных нап­равлений является коммерциализация и цифровизация такой деятельности. Это позволит обеспечить открытость и транспарентность бизнес-процессов, – подчеркнула Гулисхан Нахбаева.

Подобные нововведения поз­волят авторам отчетливо видеть, кто, в каком объеме и для какой целевой аудитории использует их права. А уже это в свою очередь будет способствовать увеличению валовой добавленной стоимости от креативных индустрий в экономику Казахстана.

– Например, в Москве действует специализированное агентство, сотрудники которого отмечают, что развитие их отрасли уже дает ощутимые результаты, подтверждаемые увеличением вклада креативных индустрий в ВВП города. Это важный опыт, который мы должны учитывать в своей деятельности, – отметила Гулисхан Нахбаева.

Член правления GeChain Гванца Гугешашвили в своем выступлении на тему «Основные аспекты реформы законодательства по защите авторских прав в Грузии» подробно остановилась на внедрении технологии блокчейна для защиты прав интеллектуальной собственности. Данная технология способна не только обеспечить рост экономики государства, но и принципиально трансформировать общественные отношения. Устаревшие бизнес-модели, ограничивающие процесс коммерциализации объектов интеллектуальной собственности, не могут обеспечивать и оптимизацию современной IT-индустрии. В сегодняшнем мире технология блокчейн выступает катализатором развития инновационных технологий.

Депутат маслихата города Астаны Сауле Самидин подчерк­нула, что интеллектуальная собственность является основой креативной экономики.

– Хотелось бы, чтобы в нашей стране творческие люди начали получать значимый материальный доход, могли монетизировать создаваемые ими продукты. Такие вопросы, на мой взгляд, должны решаться куда более быстрыми темпами, чем это есть на сегодняшний день. К сожалению, далеко не всем еще понятно и доступно само понятие «креативная экономика». Это главная проблема. А на деле все очень просто: написал стихотворение – получи вознаг­раждение, сочинил песню – получи вознаграждение, создал прорывной технологический проект – опять-таки получи вознаграждение. Все должно монетизироваться, – считает Сауле Самидин.

В то же время остро стоит вопрос правового ликбеза. Депутат отметила, что многие люди искусства зачастую не знают свои основные права в профессиональной сфере. Немаловажным является и вопрос повышения уровня финансовой грамотности. Для этого проводятся мастер-классы и консультации, в ходе которых граж­дане могут получить ответы на интересующие их воп­росы в области охраны прав интеллектуальной собственности.

Председатель правления АО «НАРИ «Qazinnovations» Самат Аханов подчеркнул, что для дальнейшего развития креа­тивных индустрий необходимо объединение усилий государства и бизнеса. Им до сих пор не хватает точек соприкос­новения, из-за чего возникает недостаток в коммуникациях.

– Но креативность и инсайты возникают лишь тогда, когда обеспечивается взаимодействие бизнеса и государства. Если они не будут ничего знать друг о друге, если станут действовать порознь, то мы не добьемся значимого эффекта, – подчеркнул Самат Аханов.

Он также отметил, что разработка мер поддержки в области креативных индустрий должна иметь системный характер. При этом Казахстан выработал уникальный подход к внедрению подобных мер, что отчетливо проявляется в сфере грантовой поддержки.

В работе «круглого стола» также приняли участие директор департамента по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции Шолпан Абдреева, генеральный директор IT-компании AUDOO.QZ
Эльнора Айткалиева, руководитель международных проектов IPCA IT Service LLC Анастасия Родригез, член Ассоциации креативных индустрий Кыргызстана Ырыс Турсуналиева, инженер систем программного обеспечения ROZUM Виктория Герасимова. Участники рассмот­рели перспективные пути развития креативных индустрий в эпоху цифровизации, вопросы защиты авторского права, использования искусственного интеллекта в целях защиты прав интеллектуальной собственности, а также обобщили необходимый для Казахстана международный опыт развития креативной экономики.

Мероприятие было организовано при поддержке Министерства культуры и информации, Национального института интеллектуальной собственности и Общественного фонда креативных инициатив и культурного наследия.

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#Астана #эксперты #защита #авторские права

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