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​​​​​​​Ворота в крепость

Флора Левина

Одним из первых архитектурных сооружений в Семее, дошедших до наших дней, являются Ямышевские ворота.

Это фортификационное соо­ружение признано памятником архитектуры XVIII века. У ворот своя необычная история и нелегкая судьба.

Они выстроены из горного плитняка и обожженного кирпича в виде массивной арки со сводчатым потолком и карнизами простого рисунка. Двухметровой толщины стены арки имеют глубину около десяти метров. Закругляясь вверху, они образовывают что-то вроде маленького тоннеля. При строительстве всего было уложено 203 кубомет­ра кирпича. Вход к воротам «охраняют» царские пушки, установленные в 1776 году.

По сути, это единственная уцелевшая часть когда-то грозной Семипалатной крепости, построенной в 1718 году по приказу Петра I. Изначально крепость была заложена не­много в другом месте, но из-за постоянных весенних разливов Иртыша ее место менялось трижды в течение шестидесяти лет. Наконец, в 1718 году инженерам и строителям удалось найти наиболее безопасное место, и крепость была построена.

Она была возведена на правом возвышенном берегу реки и обнесена высокой деревянной стеной со рвами и земляными валами под стенами. За долгие годы существования ее неоднократно перестраивали и укрепляли. В 1773 году ворота и крепостные стены возводились под руководством и по инженерному проекту капитана Андреева. Соответствуя всем правилам военной науки того времени, Семипалатная крепость имела два вооруженных пушками бастиона и трое ворот: Ямышевские, обращенные в сторону Омска, Семипалатинские, выходившие к крутому берегу Иртыша, и Усть-Каменогорские – восточные ворота. Из трех ворот сохранились одни западные.

В начале XX века крепость утратила свое военное значение, однако некоторые ее части, в том числе Ямышевские ворота, было решено сохранить именно как архитектурные памятники. С приходом советской власти отношение к памятникам прошлого сильно изменилось, и в 1932 году поднимается вопрос о сносе Ямышевских ворот. Тогда все закончилось лишь разговорами, и ворота уцелели.

В 1941 году горсовет выносит решение о сносе, мотивируя его «отсутствием за Ямышевскими воротами большого исторического значения и неудачным их расположением, которое нарушает планировку одной из центральных улиц г. Семипалатинска, предполагаемой к реконструкции». Началась долгая борьба общественнос­ти и местных краеведов за сохранение памятника.

29 мая 1941 года было принято решение о ремонте и рес­таврации Ямышевских ворот «за счет доходов арендной платы за торгово-промышленные и конторские помещения, которые по расходам бюджета идут на ремонт мунфонда» в третьем квартале 1941 года. Удивительно, но в нелегкое военное время все-таки удалось отстоять и сохранить памятник.

Увы, в 1970-м ворота стали мешать строительству туннеля для подъезда к железной дороге. В связи с этим было решено перенести их на 50 м ближе к реке Иртыш. Ворота разобрали и построили заново, укрепив фундамент. Строи­телям удалось сохранить их внешний облик.

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