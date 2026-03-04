В родном Таджикистане Владимир Гулямхайдаров входит в пятерку самых авторитетных личностей. Те, кто видел его на поле, до сих пор вспоминают филигран­ную технику и умение просчитывать игру на несколько ходов вперед. В эти дни нашему аксакалу исполнилось уже 80 лет.

Его путь – это мост между золотым веком московского «Торпедо» и бурными нулевыми алматинского «Кайрата». В далеком 1966 году он, лидер душанбинского «Памира», проторил путь в московское «Торпедо». В составе автозаводцев Гулям играл бок о бок с великими Эдуардом Стрельцовым, Валерием Ворониным, Виктором Шустиковым. Этот опыт высшего пилотажа он позже привез в Казахстан, который в конце 90-х стал для него второй родиной.

– Я нисколько не жалею, что приехал сюда, – говорит Владимир Алексеевич. – В 1998 году в Таджикистане шла война, нужно было менять обстановку. Тогда мне позвонил известный казахстанский бизнесмен и предложил переговоры. Так начался мой казахстанский этап.

Гулямхайдаров оказался в эпицентре уникального и непростого для нашего футбола периода – вынужденного разделения легендарного бренда «Кайрат» на «армейский» и «гражданский». В то время обстоятельства сложились так, что одна команда находилась в ведомственном подчинении, а другая развивалась под эгидой частных структур. Выступая в роли консультанта и тренера в рядах СОПФК «Кайрат», Владимир Алексеевич стал свидетелем и соавтором ярчайших побед того времени.

– Запомнилось бескомпромиссное противостояние с армейцами в 1999 году, когда нам удалось дважды их обыграть, – вспоминает юбиляр. – В тот сезон команда, представлявшая гражданский сектор, взяла бронзу и Кубок страны, разгромив в финале петропавловский «Аксесс – Голден Грейн» со счетом 5:0. Это было время больших амбиций и сильных исполнителей, таких как Реджепмурат Агабаев и Евгений Тарасов.

Владимир Алексеевич часто оказывался в роли кризис-менеджера. Его назначали исполняющим обязанности в самые острые моменты, когда амбиции владельцев сталкивались с суровой реальностью чемпионата. Он видел, как приглашали и увольняли маститых наставников – от местных специалистов до легионеров.

Особое место в воспоминаниях тренера занимает период работы с иностранцами. Гулямхайдаров с иронией вспоминает серба Златко Крмпотича, который отметился не столько результатами, сколько скандальным заявлением о том, что казахстанцы «генетически не предрасположены к игровым видам спорта».

– А чем себя проявил этот наставник? Команда даже не попала в призеры, – парирует мудрец. – В итоге Крмпотич и его помощники просто тайно покинули страну, и мне снова пришлось принимать коллектив за несколько туров до конца сезона.

Позже был триумфальный 2004 год, когда под кураторством «Қазақстан темір жолы» и руководством Алексея Петрушина «Кайрат» стал чемпионом. Гулямхайдаров, будучи в тренерском штабе, оставался тем самым стабилизирующим фактором, который позволял команде сохранять баланс в условиях огромного давления и высоких задач.

...Сегодня Владимир Алексеевич живет в Подмосковье. По его признанию, в бытовом плане все хорошо, но сердцем он остается на футбольных полях Алматы:

– Не хватает практического футбола. В Алматы я через день играл с ветеранами «Динамо», здесь этого нет. Скучаю по ребятам. Недавно они прислали мне книгу о моем друге Диасе Омарове с автографами – это самая дорогая память.

Владимир Гулямхайдаров остается для нас примером профессионализма и достоинства. Мастер, который не рвался на «капитанский мостик» ради славы, но всегда был готов подставить плечо родному клубу. С юбилеем, Алексеевич!