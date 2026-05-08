Воспитательницу детсада осудили за истязание малышей в Павлодарской области

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Павлодаре суд вынес приговор в отношении воспитателя детского сада, признанной виновной в истязании 16-ти детей в возрасте 2-2,5 лет, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на областную прокуратуру

Стороной обвинения было установлено, что осужденная систематически применяла к детям насилие – наносила удары, дергала за волосы, швыряла, причиняя физические и психические страдания.

«Вина воспитателя была доказана благодаря активной позиции прокурора, поддерживающего государственное обвинение, которым представлены неопровержимые доказательства и предъявлено более тяжкое обвинение с отягчающими обстоятельствами. Суд назначил ей наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с применением отсрочки, с лишением права заниматься педагогической деятельностью на 3 года», – проинформировали в надзорном органе.

Там же добавили, что приговор не вступил в законную силу.