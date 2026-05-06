Воссоздали карту Казахстана: столичная молодежь приняла участие в необычном флешмобе

Участники акции ярко заявили о любви к родине

Фото: акимат Астаны

В столице в преддверии Дня защитника Отечества студенты высшего колледжа ASTANA POLYTECHNIC провели масштабный патриотический флешмоб. В мероприятии под названием «Голос нового дня» приняли участие 1000 студентов, которые вместе создали живую композицию в форме карты Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на городской акимат

Главная цель мероприятия — укрепление патриотического духа молодежи, повышение уважения к стране и популяризация национального единства.

Кроме того, организаторы стремились направить молодое поколение к становлению ответственными, образованными и сознательными гражданами, отвечающими за будущее страны.

В ходе флешмоба студенты продемонстрировали пример единства и сплоченности, ярко показав, что вклад нового поколения в развитие страны огромен.