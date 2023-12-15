Восстанавливая историческую память: борцы за свободу и независимость

Важная для народа работа созданной по Указу Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий получила поддержку в стране и востребована сегодня как никогда. История важна для того, чтобы брать из нее лучшее и не совершать ошибок.

Каждое из развитых государств мира проводит историческую политику, называемую также символической политикой или политикой идентичности, в качест­ве инструментов которой в нее входят учебники истории, язык, ономастика, кино и тому подобное. Оценка причин, масштабов и последствий политических реп­рессий советского времени остается важным элементом историко-политического дискурса, при этом соотношение реальности с вечными ценностями также имеет колоссальное значение.

XX век, сложный и неоднозначный, когда модернизация происходила одновременно с репрессиями, обогатил нашу историческую память множест­вом документов, о существовании которых до недавних пор мы даже и не подозревали. Еще с 2004 года автор данных строк, работая сотрудником впервые созданного в Астане НИИ КНБ, выявила много фактов о том, что и в советский период сохранялась мечта народа о независимости. И благодаря госкомиссии мы, историки, узнали новые факты.

Опираясь на исторический путь народа к независимости, вспоминаем лидеров Алаш Орды, идеи и наработки которых о возрождении утраченной государственности и создании национально-территориальной автономии осуществились и были заложены в основу определения границ Казахской советской автономии, ставшей прологом обретения ею затем статуса союзной республики, что позволило Казахстану стать независимым в 1991 году. Вспоминаем и тех, кто был в сопротивлении тоталитаризму, в гражданских движениях советского периода, формировал независимое мышление, среди них – участники молодежного нонконформизма. Извлекаемые из-под покрова тайн и умолчаний источники советского времени подтверждают, что и тогда велась в явной и неявной форме борьба за отстаивание национальной свободы.

Презентация книги «Жас тұлпар» дүбірі» А. Альпеисова, 2014 г.

В 1928 году под влиянием алаш­ординца, поэта Жусипбека Аймауытова среди преподавателей и учащихся сельскохозяйственного техникума в Чимкенте была создана нелегальная организация «Қазақшылдар», распространявшая листовки с аналогичным известному воззванию Миржакыпа Дулатова заголовком «Оян, қазақ!».

Разочарование в советской национальной политике побуждало молодых людей к критической переоценке официальной идеологии, разработке собственных концепций и их активному распространению в массах. Основными мотивами в неформальном молодежном движении в разных формах (от литературных кружков из потребности в свободных дискуссиях по закрытым темам и преодоления навязчивых оценок учебников школ и вузов до культурно-просветительских и политизированной направленнос­ти объединений) были национально-культурные и политические требования – от сохранения собственной культуры и языка, ведения делопроизводства в рес­публике на государственном языке, обеспечения полных прав в вопросах обучения детей на родном языке, трудоустройства до отделения от СССР и создания независимого государства.

Так, в защиту родного языка и культуры в 1941 году выступали участники молодежной организации из 14 студентов-первокурсников учительского института и учащихся старших классов средних школ в Западно-Казахстанской области «Союз защитников казахского народа». С 1941 по 1951 год в Алма-Ате и Караганде действовала нелегальная организация студентов и аспирантов вузов «ЕСЕП» (Елін сүйетін ерлер партиясы – Партия героев, любящих свою Родину), участники которой изучали литературу идеологов Алаш Орды, выражали недовольство национальной политикой партии. В 1941 году в Гурьевском рыбопромышленном техникуме К. Серебряков, В. Хохлов, М. Лепехин создали молодежную организацию «Партия передовых рабочих, крестьян и интеллигенции», выступавшую за свержение советской власти и создание народного правительства. В 1948 году в Актюбинской и Карагандинской областях были выявлены антисоветские листовки, призывавшие к упразднению колхозов и введению индивидуальных хозяйств.

В 1961–1962 годы в Карагандинской области З. Игликов, К. Жунусов рассылали от имени молодежной организации «Жас қазақ» обращения на адреса вузов Алма-Аты, Караганды, Уральска и Кзыл-Орды. Подоз­рения органов безопасности в «антисоветских проявлениях» вызвали в 1962 году учащиеся-комсомольцы Щучинска, которые организовали «под видом литературной деятельности объединение «Коммуна умных ребят» и выражали неверие в программы партии, отсутствие в стране свободы творчества и печати».

В 2023 году исполняется 60 лет легендарному неформальному молодежному движению и культурно-просветительскому объе­динению казахских студентов, обучавшихся в Москве и других крупных городах бывшего Союза «Жас тұлпар», которое организовал студент, а затем аспирант Института Азии и Африки МГУ Мурат Ауэзов.

Оно появилось в то время, когда была прервана линия преемственности от поколения казахов, которые получили образование и политический опыт в первой трети ХХ века, практически полностью погибли деятели «Алаш», по сути, стиралась память о прошлом историческом опыте, и тогда молодежь обращалась к поиску исторической правды о народе. «Жас тұлпар» вызывал подъем интереса к своим корням, культуре и языку, организовал концертные бригады, которые выступали в вузах Москвы и Казахстана. В течение двух месяцев каникул 1963 года бригады объединения провели встречи в общежитиях 47 вузов Москвы, Ленинграда, Риги и других городов, в которых обучались земляки.

В течение 1963–1966 годов сложился Московский совет студентов и аспирантов при Казпостпредстве. Проводились практикумы по изучению казахского языка, организована взаимопомощь в получении знаний по профессии, на лекториях по истории и культуре, политике углубленно рассматривалась национальная проблематика.

По примеру «Жас тұлпар» в 1969 году учеником 9-го класса школы-интерната в Павлодаре Арманом Каниевым была создана нелегальная молодежная организация «Жас ұлан» («Молодая гвардия»). Попытку к созданию подобной организации «Жас түлек» («Молодое поколение») предпринял студент Ташкентского электротехнического инс­титута Мырзабеков.

В 1969 году старший бухгалтер хлебоприемного пункта Кустанайской области Каирбек Ажибаев вынашивал идею создания молодежной нелегальной организации, ставящей целью борьбу за национальное самоопределение Казахстана. В 1965 году Тукен Аменов в двух анонимных документах, авторство которых установил КГБ, писал о необходимости образования независимого Казахского государства. Студент юрфака КазГУ, уроженец Гурьевской области Жанабай Кемельханов от имени молодежной организации «Ұшқын» распространил анонимный документ «Требование», в котором отмечал, что нет никакой Казахской республики, делопроизводство ведется на русском языке, и требовал выхода Казахстана из сос­тава СССР.

В 1970-е годы казахскими студентами созданы подпольные молодежные организации в Чимкенте «Тұлпар», в Алма-Ате – «Сары Арқа» и другие. Реакцией на вызов национальной идентичности стали манифестации казахской молодежи в Целинограде, Кокчетаве, Ерментау в 1979 году против подготовленных в ЦК КПСС решений об образовании немецкой автономии в Казахстане со столицей в Ерментау, которые проходили под лозунгом «Казахстан неделим!».

Ярким взлетом национального самосознания, проявлением защиты казахской молодежью чести нации, борьбы против диктата Политбюро стали декабрьские события 1986 года.

...Работа госкомиссии показала также, что предстоит еще многое сделать по изучению огромного количества источников для выявления и реабилитации жертв репрессий и увековечения их памяти. В русле установок Главы государства о том, что «глубокое историческое сознание – это не прерогатива профессиональных историков, обладать им должен весь народ, особенно молодежь», а также учитывая высокий зап­рос общества на инновационные идеи, свежие кадры и их потенциал, интеллектуальный прорыв и развитие креатива, представляется важным и своевременным развитие деятельности государственной комиссии.

Еще не все герои, жертвы найдены, а их было много. «Мартиролог» этот не должен быть предан забвению, в этом наш человеческий долг перед па­мятью ушедших поколений.

В мировой практике к уже известному опыту прибавились новые тренды по созданию инс­титуций для изучения и понимания сложной и неоднозначной советской истории. В России при Администрации Президента РФ недавно создан Национальный центр исторической памяти. Несколько лет занимаются изучением репрессий и их последствий в Польше, Украине, Албании, странах Балтии, где есть институты и центры исторической памяти, коммунистического наследия. О необходимости института памяти стали высказываться в Грузии, где имеются музеи Сталина, жертв репрессий и советской оккупации. Представителями музеев памяти и университетов Узбекистана и Польши в мае 2023 года образована Польско-узбекская историческая комиссия, которая открывает возможности изучения архивов, в том числе и периода Второй мировой войны.

Из уст мировых политиков недавно еще раз прозвучало, что если исчезнут история и культура, традиции и ценности народа, то и он исчезает. На прошедшей в ноябре 2023 года встрече глав государств РК и РФ в Астане, а также крупных международных форумах в духовно-идеологичес­кой сфере в Санкт-Петербурге и Москве подчеркивалась значимость сохранения в рамках культурно-гуманитарного сотрудничества общего исторического наследия и извлечения уроков советской истории.

В этих условиях представляется, что работа госкомиссии и ее проектного офиса, которые за три года накопили опыт полезных наработок и материалов, не должна останавливаться, важно продолжить изучение и рассекречивание документов по политическим репрессиям советского периода.

Поэтому в целях сохранения и укрепления исторической памяти, казахстанских духовно-идеологических ценностей аналогично опыту разных государств предлагается создать и у нас самостоятельную, полноценную и многофункциональную структуру, по возможнос­ти при Президенте РК – Центр исторической памяти (или – национальной памяти, историчес­кого наследия, национального наследия и памяти) либо соответствующий институт при Министерстве науки и высшего образования РК. Направлениями его деятельности были бы научно-исследовательская, экс­пертно-аналитическая, информационно-коммуникационная, образовательно-популяризаторская, а также реабилитация и мемориализация жертв политических репрессий.

Для развития креативной индустрии по опыту европейских стран предлагаем увековечить память национальных героев в архитектурном дизайне эстетической и комфортной среды городских парков и скверов, местах пеших прогулок путем создания привлекательных для горожан скульптурных композиций в натуральный рост. Например, установленные на променаде «идущие» вместе по улице фигуры Алихана Букейхана, Алимхана Ермекова, Жакыпа Акпаева. Важно показать, что это были реальные люди, примеры служения народу, нужно привнести их дух в современную атмосферу и ритм жизни. Это могут быть и мемориальные доски на аллеях, вдоль тротуаров, рассказываю­щие о борцах за свободу и независимость Казахстана. Ведь существующие бюсты и памятники на пьедес­талах не всегда вписываются в сегодняшнюю социальную среду для восприя­тия народом, молодежью.

…Для власти и общества история – инструмент, помогающий оберегать и защищать народ и его государственность, извлекать уроки, обеспечивать национальные интересы, обустраивать реальность и уверенно смотреть в будущее.