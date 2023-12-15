Восстанавливая историческую память: борцы за свободу и независимость
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Жанна Кыдыралина, доктор исторических наук, профессор, член рабочей группы Государственной комиссии по реабилитации жертв политических репрессий
Народ, не знающий своей истории, теряет ориентиры во времени и пространстве. Знание прошлого способствует сохранению и обогащению исторической памяти, интегрирует общество и поддерживает его нравственное здоровье, способствует единству поколений и создает представление об общей исторической судьбе и ответственности, питает национальную гордость.