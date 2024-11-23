Восстановлен водосброс Торланского водохранилища в Туркестанской области

Экология
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Это даст возможность направить паводковую воду в более безопасную зону, передает Kazpravda.kz

Фото: Минводресурсов РК

Филиал «Казводхоза» по Туркестанской области восстановил водосброс Торланского водохранилища.

Объект предназначен для водоснабжения придомовых территорий.

Емкость водохранилища составляет 1.9 млн м3.

Также проложен подземный трубопровод протяженностью 21 км от водохранилища до села Шолаккорган.

Восстановление даст возможность направить паводковую воду в более безопасную зону.

#Туркестанская область #Торланское водохранилище #водосброс

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