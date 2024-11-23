Восстановлен водосброс Торланского водохранилища в Туркестанской области
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Это даст возможность направить паводковую воду в более безопасную зону, передает Kazpravda.kz
Филиал «Казводхоза» по Туркестанской области восстановил водосброс Торланского водохранилища.
Объект предназначен для водоснабжения придомовых территорий.
Емкость водохранилища составляет 1.9 млн м3.
Также проложен подземный трубопровод протяженностью 21 км от водохранилища до села Шолаккорган.
Восстановление даст возможность направить паводковую воду в более безопасную зону.