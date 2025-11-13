Отечественная наука и система образования в этом году потеряла фундаментального ученого с классической подготовкой, гуманитария с широким кругозором, устаза и наставника, блестящего организатора любого вверенного ему дела.

Фото из архива «КП»

Все это приложимо к личности покойного доктора филологических наук, академика Сеита Аскаровича Каскабасова, видного филолога-фольклориста, литературоведа и общественного деятеля. Он не дожил два месяца до своего 85-летия.

Сеит Аскарович был многогранным человеком. Еще одним аспектом его деятельности стало востоковедение. Относясь к поколению, которое тесно соприкасалось с классическим наследием мусульманского Востока, впитало в себя его каноны и традиции, С.А. Каскабсов вырос на восточных преданиях, сказках «Тысячи и одной ночи». Он хорошо осознавал место Востока в казахской культуре.

Поэтому далеко не случайным стало то обстоятельство, что в 1999 г. ввиду нехватки опытных профессиональных кадров именно С.А. Каскабасова выбрали в качестве первого декана факультета востоковедения Евразийского университета. Это был четвертый факультет востоковедения в республике: первый был открыт в 1989 г. на базе КазГУ им. С.М. Кирова (ныне КазНУ им. аль-Фараби), второй – в 1991 г. в ТурГУ им. Х.А. Ясави (ныне МКТУ им. Х.А. Ясави), третий – в 1996 г. в КазУМОиМЯ им. Абылайхана. Создание востоковедческой школы в новой столице носило стратегический характер. Здесь располагались государственные органы, дипломатический корпус, проводились крупнейшие политические и культурные события международного значения. Все это требовало наличия в шаговой доступности профессиональных кадров, как из числа ученых и преподавателей, так и обучающихся, для участия в различных мероприятиях в качестве экспертов, переводчиков и волонтеров. Факультет просуществовал всего лишь один учебный год и в сентябре 2000 г. был реорганизован в кафедру востоковедения. И, таким образом, С.А. Каскабасов стал первым и единственным деканом данного факультета.

С самого начала оформились основные направления «евразийской» школы востоковедения: здесь были созданы кафедра арабистики и иранистики, кафедра синологии и японоведения и кафедра иностранных языков (западных). У истоков стояли востоковед-иранист, д.и.н., профессор Ж.М. Тулибаева, востоковед-арабист, к.ф.н., доцент К.И. Туребекова, выпускники зарубежных вузов С.А. Тулеубаева (Марокко), А.Б. Сеитбатталова-Таттибек теги (Китай), выпускники КазНУ им. аль-Фараби – Ж.Ж. Тайгулов, А.А. Капанова-Кайранова (ныне покойная), А.А. Коксегенова, Г.К. Рахимбаева, Р.С. Ескентаева, А.Д. Аргынбаева, А.К. Кабылшаева-Тахтанова, стажер-практикант А. Караш (который после окончания КазНУ вернулся на работу в ЕНУ).

Так в северном регионе впервые появилась собственная школа востоковедения, которая недавно отметила свое 25-летие. Путь в четверть века был полон усилий в различных направлениях, достижений и побед. И сегодня с уверенностью можно констатировать, что главным образом на базе данной кафедры сложилась своя собственная, столичная «Астанинская» школа востоковедения. Несмотря на то, что она является поздней по образованию, ей удалось зарекомендовать себя и занять достойное место в отечественной науке и системе образования.

С.А. Каскабасову принадлежит большая заслуга, в том, что он всего лишь за один год сумел запустить учебный процесс и подготовку будущих востоковедческих кадров в столице, дать направление для научных изысканий молодых специалистов. Поэтому его имя увековечено в истории Астанинской школы востоковедения. Восток занимал важное место в жизни и научной деятельности академика. Его младший сын Смет закончил арабское отделение факультета востоковедения КазНУ им. аль-Фараби.

С.А. Каскабасов в своих исследованиях уделял особое место изучению влияния восточных шедевров различных жанров (в частности, на арабском, персидском и различных тюркских языках) на казахский фольклор и литературу

Сеит Аскарович также оставил за собой целую плеяду учеников-востоковедов, которые защитили под его руководством кандидатские и докторские (Б.У. Азибаева, Ш.Т. Керім, П.К. Әуесбаева, Н.К. Жүсіпов и др.) диссертации. Тема Востока получила отражение и в работах А. Тойшанұлы («Қазақ пен моңғол мифтерінің типологиясы» (этиологиялық, космогониялық мифтер бойынша), скоропостижно скончавшегося ираниста Б.С. Әбжет («Қазақ ертегілеріндегі үнді-иран мотивтері») и арабиста С.А. Тулеубаевой («Тысяча и одна ночь» в казахской фольклорной традиции» (на примере казахского сказочного эпоса).

Талантливый человек талантлив во всем. Эти слова заслуженно применимы к личности академика С.А. Каскабасова. Он являет собой достойный пример ученого, педагога, инициатора и организатора многих важных инициатив. Сам отличавшийся большим трудолюбием, аккуратностью и глубиной подходов во всем, что он делал, Сеит Аскарович требовал этого и от своих подопечных и учеников.

Имя академика С.А. Каскабасова останется важной страницей и вехой в истории отечественной науки и образования.

