Войска в объективе: журналисты увидели армию без фильтров

Армия
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В ходе визита представители прессы смогли посетить несколько ключевых объектов воинских частей, передает Kazpravda.kz

Фото: Минобороны РК

В целях дальнейшего укрепления взаимодействия с представителями средств массовой информации на базе воинских частей Гвардейского гарнизона под руководством главнокомандующего Сухопутными войсками ВС РК генерал-майора Мереке Кучекбаева для отечественных масс-медиа и родителей солдат срочной службы организован тематический пресс-тур, сообщает пресс-служба Сухопутных войск ВС РК.

В ходе визита представители прессы смогли посетить несколько ключевых объектов воинских частей, в том числе учебные полигоны, где проходят тренировки бойцов, а также центры технического обеспечения. Журналисты пообщались с военнослужащими срочной службы, задавая вопросы о повседневной жизни, специфике их боевой подготовки и участии в различных учениях республиканского масштаба.

Кроме того, журналисты посетили жилые и учебные корпуса, где смогли оценить условия службы и быта военнослужащих. Представители командования ответили на вопросы о модернизации Вооружённых сил, программах подготовки личного состава и перспективах развития Сухопутных войск.

Во время посещения также были продемонстрированы новейшие разработки в области военной техники, а также особенности тренировочного процесса, который включает тактическую и физическую подготовку.

«Мы уверены, что такая встреча с журналистами помогает формировать объективное мнение о деятельности Вооруженных сил, демонстрируя высокий уровень подготовки наших военнослужащих. Визит стал важным шагом в укреплении прозрачности работы Вооруженных сил и установлении доверительных отношений с общественностью», - отметил генерал-майор Мереке Кучекбаев.

Участники пресс-тура подчеркнули важность таких визитов для формирования позитивного имиджа Вооруженных сил и развития открытого диалога между военными и гражданским обществом.

«Посещение воинских частей дало нам уникальную возможность увидеть работу армии изнутри. Мы получили представление о ежедневных трудностях, с которыми сталкиваются солдаты, а также о том, как подготовка личного состава помогает обеспечивать безопасность страны», - прокомментировал известный казахстанский блогер Тимур Асылханов.

По итогам пресс-тура участники выразили благодарность за открытую и содержательную встречу, отметив высокий уровень организации и профессионализм военнослужащих.

#армия #пресс-тур #ВС РК

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