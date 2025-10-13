ВОЗ: число устойчивых к антибиотикам инфекций резко возрасло

Все больше инфекционных заболеваний людей по всему миру не поддаются лечению стандартными антибиотиками, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в 2023 году каждый шестой лабораторно подтвержденный случай заражения распространенными бактериальными инфекциями в мире характеризовался устойчивостью к лечению антибиотиками. За период с 2018 по 2023 годы рост устойчивости продемонстрировали более 40% отслеживаемых комбинаций «патоген-антибиотик» при ежегодном увеличении их доли в среднем на 5–15%.

Данные, поступающие в Глобальную систему ВОЗ, свидетельствуют о том, что рост резистентности к важнейшим антибиотикам все больше угрожает здоровью мирового населения.

В новом издании доклада о наблюдении за устойчивостью к антибиотикам в мире за 2025 год впервые представлены оценки распространенности устойчивости к 22 антибиотикам, применяемым для лечения инфекций мочевыводящих путей, ЖКТ и кровотока, а также гонореи.

В докладе приводятся данные о восьми распространенных бактериальных патогенах –Acinetobacter spp., Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Neisseria gonorrhoeae, нетифоидная Salmonella spp., Shigella spp., Staphylococcus aureus и Streptococcus pneumoniae, каждый из которых вызывает одну или несколько указанных инфекций.

«Современная медицина не успевает за ростом устойчивости к антибиотикам, и это создает угрозу здоровью каждой семьи во всем мире, – заявил генеральный директор ВОЗ д-р Тедрос Адханом Гебрейесус. – Страны совершенствуют системы эпиднадзора за УПП, но нам необходимо использовать антибиотики ответственно, обеспечивая доступ каждого человека к необходимым лекарственным препаратам, качественным средствам диагностики и вакцинам. Наше будущее зависит также от эффективности систем профилактики, диагностики и лечения инфекций, а также от успехов в разработке инновационных антибиотиков следующего поколения, а также молекулярных экспресс-тестов, которые могут использоваться по месту оказания помощи».

