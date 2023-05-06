ВОЗ объявила о завершении пандемии COVID-19: каковы итоги в Казахстане

От коронавируса скончалось 19 тысяч казахстанцев.

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Минздрав рассказал о борьбе с распространением пандемии коронавируса и ее печальных последствиях в Казахстане, передает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу региона.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус официально заявил о завершении режима чрезвычайной ситуации, связанной с пандемией COVID-19 в мире.

За время пандемии, по оценке ВОЗ, от коронавируса погибло 20 млн человек.

На сегодня в Казахстане коронавирусной инфекцией заболело 1 млн 411 тысяч человек с ПЦР положительным результатом и 91 тысяча больных с ПЦР отрицательным результатом.

С августа 2022 года РК и все регионы находятся в зеленой зоне.

За последние 3 года от коронавирусной инфекции скончалось 19 тысяч казахстанцев.

Выздоровело 99% больных.

Пандемию COVID-19 ВОЗ объявила 11 марта 2020 года. Она продлилась 3 года 1 месяц и 24 дня.

С первых дней объявления пандемии была создана Межведомственная комиссия, где было принято более 2 тысяч оперативных и рациональных решений. Комиссией принимались решения по вопросам охраны и защиты здоровья населения от COVID-19, взаимодействия государственных органов, укрепления инфраструктуры медицинских организаций, закупа лекарственных средств, иммунобиологических препаратов, изделий и оборудования медицинского назначения, средств индивидуальной защиты, усиления и ослабления ограничительных мер с учетом эпидемиологической ситуации в стране и в мире.

Для оказания своевременной медицинской помощи в городах построено 16 модульных и реконструировано 3 инфекционные больницы, а также введено в эксплуатацию 63 амбулаторно-поликлинические организации.

Была развернута работа 3 054 выездных мобильных бригад, которые оказывали медицинскую помощь на дому.

Учитывая психоэмоциональную нагрузку, риски, в целях обеспечения социальной поддержки медицинских кадров приняты меры по выплате надбавок медработникам. За весь период пандемии 57 тысяч медработников получили различные ковидные выплаты в размере порядка 285 млрд тенге.